Rendez-vous contre le Maroc : la France souffre plus que prévu mais finit par s'en sortir face au Paraguay

La France a mis du temps avant de trouver la faille dans l'inextricable bloc paraguayen mais a fini par valider son billet pour les quarts de finale. C'est un penalty transformé par Kylian Mbappé qui a fait la différence.

Il n'y a plus de petites équipes : l'adage est devenu un cliché mais s'est vérifié dans cette Coupe du Monde. Les prolongations entre le Cap-Vert et l'Argentine avaient ainsi prévénu la France : il ne fallait pas trop sous-estimer le Paraguay. D'autant plus que La Albirroja (la Rouge et Blanche) venait tout juste de réaliser un exploit en renvoyant l'Allemagne à la maison à l'issue d'une séance de tirs au but irrespirable en seizième de finale.

Point de vue compositions, Didier Deschamps a aligné son armada offensive habituelle, avec Ousmane Dembelé, Michael Olise, Bradley Barcola et Kylian Mbappé côte à côte, pouvant se permettre de laisser des garçons comme Rayane Cherki ou Désiré Doué sur le banc. En face, le Paraguay s'est présenté avec une ligne de cinq défenseurs mais n'en espérait pas moins un exploit de ses stars Miguel Almiron, Julio Enciso ou du surprenant Matías Galarza.

La France tourne autour du rectangle paraguayen

Comme attendu, c’est pourtant bien la France qui a monopolisé le ballon tout au long de la rencontre. A l'issue du premier quart d'heure, les statistiques étaient déjà très claires : 50.3% du jeu s'était déroulé dans le dernier tiers de terrain paraguayen, avec pas moins de...86,5%de possession de balle pour l'Equipe de France. Et pourtant, les Bleus n'ont pas réussi à créer la moindre occasion face à ce bloc à l'organisation jusque-là sans faille.

Il faut attendre le milieu de la première mi-temps pour assister à la première frappe française. Mais l'envoi de Manu Koné, qui a renvoyé Aurélien Tchouameni sur le banc, a été contrée. Le deuxième essai intervenu dix minutes plus tard est encore l'oeuvre d'un milieu de terrain, mais Adrien Rabiot n'a pas eu plus de réussite avec sa frappe hors-cadre.

Le danger s'est un rien plus précisé dans le troisième quart d'heure, avec notamment deux opportunités pour Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, mais le Paraguay a résisté, rentrant au vestiaire avec le 0-0 attendu.





Un penalty pour décider du sort de ce huitième de finale

Pas de changement au repos, que ce soit dans les compositions ou dans la physionomie de la rencontre : la France a repris ses séquences de handball autour du rectangle adverse. Avec plusieurs nouveaux tirs à signaler, mais il y avait toujours bien un pied, une tête, un ventre ou une clavicule paraguayenne pour contrer. Si bien que la première intervention du gardien ne tombe qu'à la 55e, sur une frappé de Manu Koné. Avant que la rencontre ne retombe dans ses schémas habituelles.

C'est Bradley Barcola qui s'est mué en game changer en provoquant un penalty à vingt minutes de temps additionnel. Kylian Mbappé en a profité pour mettre la France aux commandes, son septième but dans cette Coupe du Monde, son 19e dans la compétition, le replaçant à une unité du record de Lionel Messi.

Dos au mur, le Paraguay s'est mis à sortir, avec notamment son premier tir cadré de la rencontre, mais n'a pas réussi à inverser la tendance. Malgré une opportunité de break manquée par Mbappé, la France s'impose donc 1-0 et retrouvera bien le Maroc en quart de finale, une affiche prévue le mercredi 9 juillet à 22h.