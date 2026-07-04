Tout est presque réglé : un Diable Rouge va signer en Espagne après le Mondial

Thomas Meunier ne devrait pas rester longtemps sans club. Quelques jours après son départ de Lille, le Diable Rouge est proche de s'engager avec Valence.

Libre depuis le 1er juillet après la fin de son contrat à Lille, Meunier est dans le viseur de Valence, qui veut profiter de l'occasion et en a fait sa priorité pour renforcer le flanc droit. Selon le quotidien espagnol Diario AS, le joueur et le club se sont mis d'accord sur toutes les conditions.

Le transfert n'a pas encore été officialisé, mais serait dans sa phase finale. Une fois les derniers détails réglés, Meunier pourra signer et ouvrir un nouveau chapitre en La Liga.

Valence a un besoin de renfort à ce poste. Thierry Correia a quitté le club et Dimitri Foulquier est blessé. Fort de son expérience, Meunier doit être opérationnel d'emblée et apporter de la stabilité. C'est en tout cas la conviction à Valence.

D'abord, cap sur la Coupe du monde

L'officialisation pourrait prendre un peu de temps. Meunier est actuellement concentré sur la Coupe du monde avec les Diables Rouges, qualifiés pour les huitièmes de finale après leur succès spectaculaire face au Sénégal 3-2.

Meunier avait commencé cette rencontre sur le banc, mais est entré en seconde période et a délivré une passe décisive sur le but de Romelu Lukaku. De quoi montrer qu'à 34 ans, il peut rendre de précieux services à la sélection.





Dans la nuit du lundi à mardi (2h du matin), les Diables Rouges retrouveront les États-Unis en huitièmes de finale. Un adversaire qu'ils connaissent bien, puisqu'ils l'avaient largement battu en mars lors d'un match amical à Atlanta.