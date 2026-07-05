Axel Witsel livre une des clés d'USA-Belgique : "Nous avons les armes pour leur faire mal"

À 37 ans, Axel Witsel est presque l'un des adjoints officieux de Rudi Garcia dans cette Coupe du Monde 2026, et un relais important au sein du vestiaire. Son avis sur le match de lundi compte donc beaucoup.

Ainsi, lors de Belgique-Sénégal, on a pu voir Axel Witsel échanger avec le sélectionneur et donner son avis sur l'attitude à adopter. Il n'est pas le seul vétéran dans ce cas.

"Le coach parle avec tous les anciens : Romelu, Thibaut, Kevin, Thomas et moi", assure Witsel. Cinq joueurs qui correspondent au fameux "conseil des sages" que Rudi Garcia a voulu mettre en place pour l'aider dans la gestion quotidienne du groupe.

On ignore si Axel Witsel veut devenir entraîneur après sa carrière, mais il est aussi le seul des cinq anciens à ne pas encore avoir disputé une minute dans ce tournoi (ce qui ne lui plaît pas forcément), et a donc plus de temps pour analyser les choses. Ce sera encore le cas face aux USA.

"Je pense que c'est une équipe qui sera comparable à celle de 2014 dans le sens où ils mettaient déjà beaucoup d'intensité à l'époque. Mais ils ont progressé sur les plans technique et physique et, bien sûr, ils joueront à domicile et mettront donc encore plus d'intensité", estime Witsel.

Axel Witsel sait que l'entame de match sera cruciale

"Faut-il s'y adapter ? Nous devons rester fidèles à nos principes de jeu", continue-t-il. "Je ne pense pas qu'on doit nécessairement s'adapter par exemple au fait qu'ils jouent à trois derrière. Nous avons les armes pour leur faire mal et nous l'avions fait au mois de mars, même si ce sera un contexte différent".



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Witsel voit tout de même quelques points importants : "Nous devrons peut-être prendre un peu plus la profondeur car derrière, ce ne sont pas les plus rapides. Il y aura des coups à jouer mais ils ont aussi de super joueurs comme McKennie, Pulisic. De mon point de vue, l'entame de match va être très importante", conclut le désormais ex-défenseur de Gérone. Ca tombe mal : dans cette Coupe du Monde, les Diables Rouges ont tendance à très mal entamer leurs matchs...