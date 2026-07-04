Des chocs, des favoris et les Diables Rouges : les huitièmes de finale promettent du spectacle

Le coup d'envoi des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 est donné ce samedi. De superbes affiches attendent les seize équipes en lice, dont un duel très attendu entre la Belgique et les États-Unis en début de semaine.

Les choses sérieuses commencent pour les seize meilleures nations de la planète football. Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada débutent ce samedi avec plusieurs affiches prometteuses. Le tableau final est ouvert et les supporters belges devront s'armer de patience avant le choc des Diables Rouges en début de semaine.

Le Maroc de Mohamed Ouahbi ouvrira le bal contre le Canada, l'un des pays hôtes de ce Mondial 2026

Le bal sera ouvert ce samedi par le Canada et le Maroc à 19h ce soir. Les Canadiens, portés par leur public, tenteront de poursuivre leur aventure face à une sélection marocaine qui reste sur une demi-finale lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Dans la soirée à 23h, la France croisera la route du Paraguay à Philadelphie. Les Bleus sont favoris, mais les Sud-Américains ont surpris en éliminant l'Allemagne.

Dimanche à New York, le Brésil sera attendu face à la Norvège. Les Brésiliens ont confirmé leur statut jusque-là grâce à un énorme Vinicius Junior, mais les Norvégiens ont montré qu'ils pouvaient poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Ce choc sera un duel à distance avec Erling Haaland, auteur de 5 buts dans le tournoi. Plus tard dans la nuit (2h du matin), le Mexique affrontera l'Angleterre chez lui, devant un public bouillant et entièrement derrière son équipe.

Le choc de ces huitièmes de finale de Coupe du monde

Lundi soir à 21h à Dallas, place au choc frontal entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Espagne de Lamine Yamal pour un derby ibérique qui s'annonce dingue. Deux voisins, deux candidats au titre et un match qui ressemble à une finale avant l'heure. C'est le genre de match qui va laisser des traces.

Les Diables rouges regonflés à bloc après leur remontada contre le Sénégal en seizièmes de finale

Place ensuite à la Belgique, qui défiera les États-Unis au bout de la nuit, à 2h du matin heure belge. Les Diables rouges n'ont pas toujours convaincu dans ce Mondial, avec un nul contre l'Égypte puis un autre contre l'Iran en phase de groupe. Mais leur remontada contre le Sénégal 3-2 a rappelé qu'ils avaient du répondant. Ils sont là, et c'est le seul point qui compte. Ce groupe a l'occasion d'effacer les fantômes de 2022 au Qatar. Les énormes occasions manquées par Romelu Lukaku contre la Croatie hantent encore certains supporters.





Deux derniers matchs mardi pour clore les huitièmes de finale

Les huitièmes de finale se termineront mardi avec deux dernières affiches. L'Argentine de Lionel Messi défiera l'Égypte de Mohamed Salah, qui s'est qualifiée aux tirs au but face à l'Australie. La Suisse affrontera la Colombie. Les huit vainqueurs rejoindront les quarts de finale, où le niveau montera encore d'un cran.