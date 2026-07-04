Son "frère" en sélection donne des nouvelles de Jeremy Doku : "Soutenez-le, s'il-vous-plaît"

Jeremy Doku traverse pour le moment la Coupe du Monde 2026 en fantôme. Dodi Lukebakio, qui en est particulièrement proche, a évoqué sa situation.

Pas une seule action décisive en trois rencontres et une sortie dès la 55e minute face au Sénégal alors que l'équipe avait la tête dans le sac : le tournoi de Jeremy Doku est pour le moment plutôt un pétard mouillé qu'un feu d'artifice du 4 juillet. Une situation qui trouve sa source dans un certain nombre de facteurs, comme nous l'avions souligné récemment.

Dodi Lukebakio est l'un des Diables les plus proches de Doku, et a donc évoqué sa situation ce samedi au centre d'entraînement de Renton. "Jeremy est devenu comme un frère pour moi au sein de cette sélection. Je sais que vous attendez beaucoup de lui et il est très important pour nous", a reconnu l'ailier de Benfica.

"Mais il ne faut pas oublier que sa situation était très difficile. Il était aussi très malade, vraiment, a à peine pu s'entraîner. Il vient de loin et travaille très dur, ça, je peux vous le dire", affirme Lukebakio. "Jeremy sait ce qu'il doit améliorer mais je ne m'en fais pas pour lui. Au vu de ce qu'il a traversé, c'est normal et ça ira en s'améliorant".

Jeremy Doku va mieux, affirme Dodi Lukebakio

Selon Lukebakio, la star de Manchester City va déjà mieux qu'avant le match contre le Sénégal. "Oui, il va mieux. Il est passé par énormément d'émotions, il est devenu papa et a fait ce trajet aller-retour, ce ne sont pas des éléments qui l'ont aidé", rappelle son ami.

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"Je suis vraiment convaincu qu'il va encore apporter beaucoup à la sélection dans cette Coupe du Monde. Les circonstances étaient uniques et il reste un homme. Je comprends qu'on le critique mais s'il-vous-plaît, soutenez-le", a conclu Dodi Lukebakio... qui reste lui-même un concurrent à Doku, en un sens.





Doku sur le banc... pour son ami Dodi ?

Une situation que Lukebakio ne préfère pas voir de la sorte. "Si nous sommes concurrents ? Oui et non. Il joue à gauche, même si c'est vrai que nous pouvons tous jouer à gauche et à droite. Mais nous n'en parlons pas vraiment", affirme-t-il. On imagine en tout cas difficilement Garcia ne pas intervenir, et Leandro Trossard, lui, ne sortira pas de l'équipe.

"Est-ce vraiment important d'en parler ?", s'agace Lukebakio. "Nous sommes une équipe, ce qui compte est le collectif. Quant à moi, bien sûr que tout joueur veut jouer. Mais si tu ne démarres pas, ça ne veut pas dire que le coach ne compte pas sur toi, et on l'a vu face au Sénégal".