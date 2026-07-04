Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/07: Ferraro - Ejuke

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/07: Ferraro - Ejuke
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ferraro - Ejuke

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Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-2 Norvège Norvège
France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 2-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 3-2* Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 3-0 Autriche Autriche
Portugal Portugal 2-1 Croatie Croatie
Suisse Suisse 2-0 Algérie Algérie
Australie Australie 1-1P Egypte Egypte
Argentine Argentine 3-2* Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Colombie Colombie 1-0 Ghana Ghana
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