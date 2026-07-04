Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/07: Ferraro - Ejuke

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ferraro - Ejuke

Un club de Pro League s'attaque à l'une des révélations de la Serie C

La Gantoise garde un œil sur le marché des attaquants. Les Buffalos suivraient de près David Stückler, révélation de la troisième division italienne. (Lire la suite)

L'affaire qui agite la Pro League : un ancien de Charleroi va au clash avec son club pour forcer son départ

Cette saison encore, Fabio Ferraro aura été une valeur sûre de Dender. Le latéral gauche pourrait bien ne pas accompagner son équipe en D1B en s'offrant un transfert cet été. (Lire la suite)