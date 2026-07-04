Carton plein : les trois objectifs fixés par Mario Kohnen que Charleroi a su atteindre

Charleroi a démarré sa préparation par une victoire 6-0 contre Tubize-Braine. Mario Kohnen en est persuadé, ses hommes sont sur le bon chemin.

Après deux changements de coach en cours de saison dernière, Charleroi tente de repartir sur des bases plus stables en ce début de préparation. Cela a bien commencé puisque les Zèbres en ont planté six à Tubize-Braine.

Un carton plein pour Mario Kohnen : "Le premier objectif était d’aborder ce match avec le bon état d’esprit et beaucoup d’intensité, malgré une semaine de travail très chargée. Le deuxième consistait à voir les premiers principes de jeu que nous avons travaillés, aussi bien défensivement qu’offensivement. Enfin, j’avais mélangé les équipes pour voir si les joueurs les plus expérimentés prenaient naturellement leur rôle de leaders auprès des plus jeunes. Les trois objectifs ont été atteints et je suis très content".

Charleroi soigne sa confiance

Pour une équipe qui a connu quelques soucis dans le rectangle adverse ces derniers mois, marquer six buts n'est pas anodin, même en amical : "Nous savons que nous sommes capables de bien construire nos actions. On l’avait déjà montré la saison dernière. En revanche, nous avons souvent eu des difficultés à concrétiser nos occasions. Nous n’avons pas encore beaucoup travaillé cet aspect, c’était trop tôt cette semaine, mais ce sera un thème important dans les prochaines semaines. Nous devons trouver davantage de solutions dans les derniers mètres", poursuit Kohnen, interrogé par Le Soir.

Mais il ne faut pas se voir trop beau pour autant : "Je suis très satisfait de cette première semaine, même si nous devons encore augmenter la qualité. Nous savons aussi que l’effectif va encore évoluer durant le mercato. Le plus important était de terminer cette semaine par une victoire et une prestation correcte. Mais il ne faut pas accorder trop d’importance au score lors des matches amicaux. Ils servent à franchir des étapes. Le vrai rendez-vous, ce sera le premier match de championnat". Mais avant la reprise de la D1A (prévue le 8 août contre Louvain), le groupe est encore appelé à monter en puissance.