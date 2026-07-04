Le lendemain du match contre la Juventus : un nouveau derby liégeois au programme pour le Standard

La saison des matchs amicaux a déjà bien commencé. Seraing y ajoute deux nouvelles joutes amical, dont l'une face au Standard.

Après s'être à nouveau maintenu de justesse en D1B, Seraing veut vivre une saison à venir la plus éloignée possible de la zone rouge. Et cela passe par une préparation digne de ce nom.

Des amicaux contre le MVV Maastricht (le 14 juillet), le FC Metz (le 17 juillet), l'Entente Feignies-Aulnoye (le 22 juillet), le Sporting Charleroi (le 25 juillet) et Flenu (le premier août) étaient déjà au programme. Deux nouveaux matchs de préparation viennent s'ajouter à l'agenda.

Les retrouvailles entre Seraing et le Standard

Les Métallos viennent en effet d'annoncer qu'ils défieront le Standard le dimanche 26 juillet. Un match de gala qui rappellera à Seraing ses années en premières divisions.

Les Rouches ne devraient toutefois pas se présenter avec toutes leurs forces vives : la rencontre a lieu le lendemain de leur match de gala à eux contre la Juventus, elle devrait avant tout permettre à Vincent Euvrard d'équilibrer le temps de jeu de l'ensemble de son noyau.

Autre nouvelle rencontre au programme pour Seraing : une joute amicale contre Eupen prévue le samedi 8 août, une semaine avant la reprise de la saison de D1B, que les Métallos débuteront à domicile contre Lokeren.



