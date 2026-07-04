Retrouvailles en Turquie : Besnik Hasi débauche un membre du staff de Charleroi

Besnik Hasi a renforcé le staff d'Amedspor en allant débaucher Rudger Van Snick du côté de Charleroi. Un départ inattendu pour les Zèbres.

Cet été, Besnik Hasi a changé de casquette en devenant le nouveau directeur sportif d'Amedspor, promu en première division turque. Il a fait parler ses contacts belges pour renforcer le staff technique.

La Dernière Heure rapporte qu'Amedspor vient en effet d'accueillir Rudger Van Snick, qui officiait comme responsable performance à Charleroi depuis deux ans. Un départ soudain et inattendu pour les Zèbres : Van Snick était encore présent dans le Pays Noir la semaine dernière pour organiser les traditionnels tests physiques d'avant-saison des Zèbres. Le coup de fil de Besnik Hasi samedi dernier a tout changé.

Van Snick a ainsi négocié son départ avec Mehdi Bayat en début de semaine avant de s'envoler pour la Turquie dans le courant de la journée de mercredi. Il y a signé un contrat de deux ans.

Charleroi a dû réagir dans l'urgence

Mais pourquoi Hasi a-t-il été débaucher un membre du staff de Charleroi ? Il connaissait en réalité très bien son nouveau renfort. Rudger Van Snick a en effet travaillé de 2010 à 2019 dans le staff médical d'Anderlecht, où il a d'abord officié comme physiothérapeute.

Neuf saisons à Neerpede qui lui ont forcément permis de se familiariser aux méthodes de Besnik Hasi, et vice-versa. Après ce passage en Mauve, Van Snick a rejoint le staff de Westerlo, puis celui de Charleroi à l'été 2024.





Une lourde perte pour les Zèbres : si le noyau est l'un des plus jeunes de l'élite, le peu de blessures observées ces derniers mois tient sans doute également à la nouvelle méthodologie implantée par Van Snick. C'est son prédécesseur, James Dickinson (initialement revenu pour l'épauler) qui le remplacera provisoirement. Ce n'est pas le seul départ observé au sein du staff des Zèbres puisque Laurent Deraedt, l'entraîneur des gardiens, est parti retrouver Felice Mazzù du côté d'Eupen.