Visite médicale aujourd'hui : un Namurois vers l'Angleterre pour six millions

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Visite médicale aujourd'hui : un Namurois vers l'Angleterre pour six millions
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Après l'exploit des Champions' Play-offs, Malines doit se reconstruire. Qui va partir et comment le club compte-t-il rebondir cette saison ? Mathis Servais devrait faire partie des premiers départs.

Scott Crabbé

Mathis Servais toujours plus proche de Milwall

Le transfert de Mathis Servais à Milwall se précise. Sacha Tavolieri rapporte que le Namurois est en route vers Londres pour y passer sa visite médicale. L'opération devrait rapporter six millions d'euros à Malines. Pas le transfert sortant le plus cher de l'histoire du KV mais bien l'arrivée la plus cher de celle de Milwall, ce club de Championship à l'ambiance sulfureuse. De quoi récompenser ses progrès des derniers mois. Venu de Beveren, il s'est directement imposé derrière les Casernes, où il a tantôt joué comme milieu de terrain - son poste naturel - tantôt comme piston gauche.

Après l'exploit des Champions' Play-offs, Malines doit se reconstruire. Qui va partir et comment le club compte-t-il rebondir cette saison ?

Pour s'installer durablement en haut du classement, Malines a besoin d'argent. Le club doit vendre ses meilleurs joueurs au bon prix pour pouvoir reconstruire son groupe. Le problème, c'est que cette situation attire beaucoup d'équipes étrangères.

Justement, le jeune Mathis Servais plaît beaucoup à l'étranger. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le club anglais de Millwall s'intéresse de près au joueur de Malines.

Le KV Malines peut empocher gros avec Mathis Servais

Le club anglais est prêt à sortir le grand jeu. D'après Tavolieri, Millwall négocie actuellement avec Malines autour d'un montant de 6 millions d'euros. Si l'affaire se conclut, ce serait un transfert record pour l'équipe britannique.

Un contrat de cinq ans attend le joueur en Angleterre. Le joueur doit donner sa réponse. S'il accepte, Malines réalisera un gros coup pour lancer son mercato avec un très gros chèque à la clé.

Formé au Club de Bruges et passé par Beveren, le joueur de 21 ans a une valeur marchande de 4 millions d'euros selon le site Transfermarkt. En posant 6 millions sur la table, Millwall propose bien plus que sa valeur marchande.

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