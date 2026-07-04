Officiel : le FC Bâle remplace Julien Duranville par un autre espoir du football belge

Le FC Bâle se cherchait un nouvel ailier gauche depuis le retour de prêt de Julien Duranville à Dortmund. Les Suisses l'ont trouvé avec le prêt d'un autre jeune ailier belge.

Julien Duranville attendait sans doute plus de ce prêt à Bâle. L'ancienne pépite y a certes plus joué qu'à Dortmund, mais il n'a pas forcément répondu aux attentes malgré des débuts prometteurs. Il faut dire que la fin de saison bâloise était plutôt morose (cinq défaites sur les six dernières rencontres) ; Duranville était d'ailleurs sur le banc lors du dernier match perdu 4-0 au FC Lugano.

Désormais transféré définitivement à Lyon, Duranville sera suppléé par un autre ancien Diablotin à Bâle. Le FCB a en effet conclu le prêt de Kazeem Olaigbe en provenance de Trabzonspor. Le club turc avait payé cinq millions au Stade Rennais pour acquérir notre compatriote il y a un an.

Mais l'ancien ailier du Cercle de Bruges n'a pas convaincu en première partie de saison, il a donc été prêté à Konyaspor ces derniers mois, il y alimentait un certain Jackson Muleka. Pour continuer à reprendre du temps de jeu, Trabzonspor le prête donc à Bâle, avec cette fois une option d'achat à la clé.

Kazeem Olaigbe à la relance

"Le FC Bâle est un grand club avec une longue tradition et réputé pour former ses jeunes joueurs. Grâce à ma technique et ma créativité, je souhaite aider l'équipe en délivrant des passes décisives et en marquant des buts. J'ai hâte de jouer au Parc Saint-Jacques et j'espère faire plaisir aux supporters par mes performances", se réjouit l'ancien Diablotin (13 apparitions avec les U21 belges) dans le communiqué officiel.

Andreas Herrmann, son nouveau directeur technique, partage son enthousiasme : "Kazeem enrichira notre jeu offensif grâce à sa vitesse, son efficacité en un contre un et sa polyvalence. Nous le considérons comme un joueur de grande qualité avec un fort potentiel. Sa carrière n'a pas progressé comme nous l'espérions ces derniers temps, mais nous sommes convaincus qu'il trouvera chez nous les conditions idéales pour se relancer".



