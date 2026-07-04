La FIFA revoit ses plans : un huitième de finale menacé par le mauvais temps

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La FIFA revoit ses plans : un huitième de finale menacé par le mauvais temps

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Le huitième de finale entre le Mexique et l'Angleterre se jouera à l'heure prévue. La FIFA a abandonné l'idée de modifier le coup d'envoi malgré les orages et les fortes pluies annoncés à Mexico.

Pas d'incertitude au final. Le huitième de finale entre le Mexique et l'Angleterre se jouera bien dans la nuit de dimanche à lundi à 2 heures (heure belge), comme prévu au calendrier. Malgré les inquiétudes liées à la météo, la FIFA a décidé de ne pas modifier l'horaire du match.

Dejà arrivé aux États-Unis durant cette Coupe du monde 2026

Aux États-Unis, par exemple, les règles de sécurité imposent une interruption de la rencontre si de la foudre est détectée à moins de 13 kilomètres de l'enceinte. Ce protocole a été appliqué durant cette Coupe du monde. Le match entre la France et l'Irak avait été retardé de deux heures en raison des intempéries.

Des orages annoncés, mais les deux fédérations refusent d'avancer l'heure du match

Des orages et de fortes pluies sont attendus à Mexico, au point que la FIFA a envisagé d'avancer le coup d'envoi à dimanche soir. Une option étudiée avec attention, mais qui a fait réagir les deux sélections. Les Anglais et les Mexicains ont fait savoir qu'un tel bouleversement perturberait complètement leur préparation.

Pas de changement au final

Face à cette opposition, la FIFA est revenue sur son idée. D'après la BBC, un communiqué annonçant le changement était en préparation avant que le projet ne soit abandonné. Les dirigeants des deux fédérations ont échangé avec l'instance afin de défendre le maintien de l'horaire initial, une demande qui a été entendue.


Le coup d'envoi reste fixé à 2 heures du matin, mais personne ne peut garantir que la rencontre se déroulera sans interruption. Les organisateurs surveilleront l'évolution de la météo jusqu'au dernier moment. Le Mexique et l'Angleterre peuvent se concentrer sur le match. Le vainqueur de ce duel affrontera le gagnant de Brésil Norvège.

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