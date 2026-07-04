La Colombie fait respecter la logique et rejoint les huitièmes de finale

La Colombie a assuré l'essentiel face au Ghana 1-0. Solides pendant toute la rencontre, les Cafeteros se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

La Colombie sera au rendez-vous des huitièmes de finale. Les Cafeteros ont pris le dessus sur le Ghana 1-0 grâce à une prestation sérieuse et appliquée. Les Sud-Américains ont contrôlé la rencontre et poursuivent leur belle aventure dans ce Mondial. Ils affronteront la Suisse pour une place en quarts de finale.

Le seul but de la rencontre

Le match a commencé sur de bonnes bases. Dès la première minute, Thomas Partey a tenté sa chance, mais sa frappe est passée à côté. Les deux équipes ont dû faire face à deux blessures, celle de Jhon Cordoba côté colombien, puis celle de Marvin Senaya côté ghanéen. Sur un centre de Luis Suarez, Jhon Arias a surgi dans la surface pour inscrire le seul but du match.

Des occasions, mais aucun autre but

Avec cet avantage, les Colombiens ont continué à dicter le tempo. James Rodriguez et ses partenaires ont fait circuler le ballon, empêchant le Ghana de développer son jeu. Les occasions se sont enchaînées avant la pause, mais Luis Diaz, Luis Suarez et Johan Mojica ont tous manqué de précision.

Dommage pour l'ailier de Vincent Kompany

Au retour des vestiaires, la Colombie a continué à jouer dans le camp ghanéen. Luis Diaz pensait avoir doublé la mise, mais son but a été refusé pour un hors-jeu. Quelques minutes plus tard, il s'est encore retrouvé face au gardien, qui a remporté son duel.

Un potentiel choc en quarts de finale



La Colombie a validé son billet sans faire de bruit. Un but a suffi aux Cafeteros, solides derrière et rarement inquiétés. Le Ghana quitte le tournoi sans avoir réussi à inverser la tendance. En cas de succès contre la Suisse, les Colombiens retrouveraient l'Argentine en quarts de finale, à condition que l'Albiceleste élimine l'Égypte.