L'un des plus beaux matchs du Mondial : l'Argentine a eu très chaud face au Cap-Vert

L'Argentine a eu peur mais s'est imposée dans la douleur face au Cap-Vert 3-2. Les champions du monde rejoignent l'Égypte en huitièmes de finale.

L'Argentine a évité le piège de justesse... Bousculée par un Cap-Vert sans complexe, l'Albiceleste a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale en prolongation 3-2. Les champions du monde en titre retrouveront l'Égypte, qualifiée un peu plus tôt aux tirs au but contre l'Australie.

L'Argentine a mis le pied sur le ballon, comme on pouvait s'y attendre. Mais cette domination était stérile par moments. Le Cap-Vert a fermé les espaces et a empêché les Argentins de s'approcher du but. Il a fallu une belle ouverture de Lisandro Martínez pour débloquer la situation. Bien lancé dans la surface, Lionel Messi a trompé Vozinha pour inscrire son septième but du Mondial 2026.

On pouvait penser que l'Argentine avait fait le plus dur avec ce premier but. Mais le Cap-Vert n'a pas lâché. Au retour des vestiaires, les Requins Bleus ont joué plus haut et avec plus d'audace. Ils ont profité d'une Argentine moins tranchante. Deroy Duarte a égalisé, relançant la rencontre. Derrière, Messi a tenté de remettre son équipe devant, mais Vozinha a sorti plusieurs arrêts importants. Le Cap-Vert a tenu jusqu'au bout et a poussé les champions du monde en prolongation.

Cabral a marqué le plus beau but du Mondial

Les prolongations ont été tout aussi folles. Lisandro Martínez a redonné l'avantage à l'Argentine, mais le Cap-Vert est une nouvelle fois revenu au score grâce à une magnifique frappe de Sidny Cabral. L'un des plus beaux buts de la Coupe du monde 2026.

Le rêve du Cap-Vert s'écroule en prolongation

À quelques minutes des tirs au but, un corner argentin a fait basculer la rencontre. La tête de Cristian Romero a été déviée dans son propre but par Diney Borges.





Le Cap-Vert quitte la compétition la tête haute. Pour sa première participation, la sélection cap-verdienne a cru pouvoir créer l'exploit. L'Argentine poursuit son aventure, mais devra montrer un meilleur visage contre l'Égypte si elle veut continuer son parcours.