Anderlecht revoit complètement son programme estival

Anderlecht change ses habitudes pour préparer sa saison 2026/2027. Les Mauves resteront en Belgique, avec un stage à Tubize et un premier rendez-vous européen déjà en ligne de mire.

Anderlecht restera finalement en Belgique pour préparer sa saison selon Het Laatste Nieuws. Pas de Portugal ni de Pays-Bas cette fois. Les Mauves passeront quelques jours au Proximus Basecamp de Tubize, là où s'entraînent habituellement les Diables Rouges.

Vítor Bruno et son groupe travailleront du mardi au samedi, avec l'idée de monter doucement en rythme avant les premiers rendez-vous importants de la saison. Les joueurs logeront sur place et profiteront des installations du centre national.

Le terrain principal de Neerpede n'est pas disponible pour le moment

Ce choix s’explique par les travaux en cours à Neerpede. Le terrain principal du centre d'entraînement est en rénovation, ce qui pousse Anderlecht à disputer ses matchs amicaux ailleurs.

Deux tests sont prévus à Tubize. Le premier aura lieu face à l'US Boulogne, club de deuxième division française. Le stage se terminera samedi par une rencontre contre le NEC Nimègue.

Hammarby, premier obstacle officiel de la saison 2026/2027

La suite arrivera vite. Le 23 juillet, Anderlecht lancera officiellement sa saison contre Hammarby, au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. D'ici là, les Mauves veulent retrouver des repères.





Pas d'Europe la saison passée pour Anderlecht

La saison dernière, Anderlecht n'est pas allé très loin sur la scène européenne. Les Mauves ont été éliminés dès le deuxième tour de qualification d'Europa League par le BK Häcken. Vainqueurs 1-0 à l'aller, ils ont perdu 2-1 au retour avant de s'incliner lors de la séance de tirs au but.

Repêché en Conference League, le club bruxellois a éliminé le Sheriff Tiraspol au tour suivant. Mais l'aventure s'est arrêtée en barrages face à l'AEK Athènes. Après un match nul à domicile, Anderlecht a été battu en Grèce et a manqué la qualification pour la phase de groupes.