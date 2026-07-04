Endeuillé, Frédéric Waseige quitte les États-Unis

Triste nouvelle qui nous est parvenu au centre de la presse ce samedi à Renton : Frédéric Waseige, consultant pour la RTBF, a dû quitter précipitamment les USA. Son frère est décédé.

Frédéric Waseige est rentré auprès des siens ce week-end, à la suite du décès de son frère. La triste nouvelle nous a été communiquée ce matin, et l'Union Belge a ensuite tenu à effectuer un communiqué officiel avant les conférences de presse d'Axel Witsel et Dodi Lukebakio.

Ce sont les deux joueurs qui ont pris la parole. "On tient à exprimer toutes nos condoléances à Fred et à sa famille suite au décès de son frère. Beaucoup de courage à eux".

Swann Borsellino le remplacera face aux USA

Suite à ce départ précipité, Frédéric Waseige, qui remplaçait Philippe Albert dans ce rôle de consultant pour cette Coupe du Monde 2026, sera remplacé lundi par Swann Borsellino. Habitué des plateaux de la Tribune, ce dernier était déjà aux USA, ayant notamment commenté le match de la France face à la Suède.

Toute la rédaction de Walfoot.be tient à exprimer ses condoléances à Frédéric Waseige et à toute sa famille dans cette épreuve.