Pas les débuts attendus : pour la première d'Edward Still, la RAAL en prend trois contre Rochefort

Scott Crabbé, journaliste football
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Pas les débuts attendus : pour la première d'Edward Still, la RAAL en prend trois contre Rochefort
Photo: © photonews
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La RAAL disputait cette après-midi son premier match amical de l'intersaison. Les Loups d'Edward Still ont été défaits 0-3 par Rochefort.

Après quelques jours d'entrainement, Edward Still s'est assis pour la première fois sur le banc de touche de l'Easi Arena pour le match amical de La Louvière contre Rochefort. Pour ce premier galop d'entraînement, le nouveau coach a aligné un onze hybride, fort de plusieurs nouvelles têtes comme le gardien Tiago Pereira Cardoso, Mehdi Boukamir, Ismaila Coulibaly ou Shaquil Delos mais aussi quelques valeurs sûres.

Le onze de départ : Pereira Cardodo - Delos, Boukamir, Logghe (U21), Gillot - Lutonda, Coulibaly, Makembo, Soumaré - Guindo, Kerkckhofs (U21).

La Louvière surprise par ses anciens

Mais c'est un ancien Loup qui a douché l'enthousiasme hennuyer : Thomas Vanhecke a en effet ouvert le score au quart d'heure en lobant astucieusement le gardien de la RAAL. Le marquoir a même viré à 0-2 peu avant la demi-heure quand Nelson Azevedo...un autre ancien de La Louvière, a fait le break d'une frappe limpide.

Et ce n'était pas fini : cinq minutes avant la pause, Rochefort est même venu planter le 0-3 via Axel Lauwrensens, plus prompt que la défense louviéroise pour venir couper un bon centre de Samuel Ndecky. Comme prévu, Edward Still a changé toute son équipe au repos, à l'exception de son gardien.



Le onze de la RAAL en deuxième mi-temps : Pereira Cardodo - Verbruggen (U21), Gourville, Daout (U21), Kovacs - Wade, Lahssaini, Beka Beka - Benaets, Filet, Nsingi

Malgré ces changements et un bloc équipe plus soudé, La Louvière n'a pas réussi à refaire son retard en seconde mi-temps. Elle s'incline donc 0-3 face à une équipe de Rochefort. Un faux départ à la maison, mais notons que les Rochefortois sont plus avancés dans leur préparation.

Pour la première d'Edward Still, la RAAL avait encore les jambes lourdes mais a encore le temps de monter en puissance avant la reprise de la D1A dans cinq semaines. Le prochain match amical est prévu samedi prochain contre Lokeren.

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