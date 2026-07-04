Des questions à se poser ? Bradé par Anderlecht il y a un an, il explose et agite la Ligue 1

Robbie Ure est en pleine bourre avec le club suédois de Sirius. Cela pourrait lui valoir un transfert en Ligue 1 dès cet été.

Avant que Keisuke Goto ne l'éclipse quelque peu, Robbie Ure avait montré de bonnes choses avec les RSCA Futures, inscrivant 12 buts en 39 rencontres réparties sur deux saisons. Malgré ça, son bilan avec l'équipe première s'était limité à une minute, lors du tout dernier match de la saison 2024/2025 à l'Antwerp.

L'été dernier, Anderlecht l'a donc vendu pour 750 000 euros au club suédois de Sirius, battant à l'occasion le record du transfert entrant le plus cher du club basé à Uppsala, quelques dizaines de kilomètres au nord de Stockholm.

L'ancien espoir des Glasgow Rangers est ainsi l'une des principales attractions de Sirius ces derniers mois. Et il n'a pas décu : déjà 27 buts en 46 matchs disputés. Désormais également de nationalité sportive ukrainienne, Ure est entré dans le débat pour une première sélection, tant en Ecosse qu'en Ukraine. Des équipes comme les Red Bull Salzbourg, Al Ahly et les Ukrainiens du Polissya Zhytomyr ont déjà tenté de le recruter l'été dernier, mais le garçon était resté en Suède. Il pourrait par contre bien partir cet été.

Plusieurs pistes en Ligue 1

Selon les informations du journal L'Equipe, Strasbourg (demi-finaliste de la Conférence League) est très intéressé par l'ancien Mauve pour pallier l'absence longue durée de l'Argentin Joaquin Panichelli, out jusqu'à la fin de l'année civile en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur d'un genou.



Du RSCA au RCSA en un an ? Cela pourrait en prendre le chemin, mais rien n'est encore fait. D'autant que Lyon et Nice seraient aussi sur le coup. Quelle que soit sa destination, Anderlecht semble avoir des questions à se poser, tant pour la gestion de son cas que de celui de Keisuke Goto. Vu les problèmes rencontrés par le Sporting au départ de Kasper Dolberg, un peu de prévoyance avec ces joueurs sous contrat chez les Mauves aurait pu solutionner bien des situations. Même si, il faut le concéder, c'est toujours plus facile à écrire après-coup.