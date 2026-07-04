Rudi Garcia va-t-il tenter quelque chose ? Un autre profil devant ne serait pas du luxe

Depuis le début de ce tournoi, Rudi Garcia opte pour un même profil en pointe. Mais sera-ce adapté face aux États-Unis ?

Rudi Garcia a pris tant de temps pour défendre Charles De Ketelaere avant Belgique-Sénégal qu'on pouvait presque trouver ça suspect. Aligné en pointe durant toute cette Coupe du Monde sauf face à l'Iran, où Lukaku a été envoyé à la rescousse (sans succès), De Ketelaere peine tout de même à vraiment impressionner.

On ne peut pourtant pas dire qu'il évolue en "faux neuf", comme on le dit parfois, et c'est peut-être le problème. Garcia veut que CDK soit un "vrai" neuf, et joue en pivot comme peut le faire Lukaku. Or l'attaquant de l'Atalanta Bergame est un joueur qui vit entre les lignes, qui aime toucher le ballon et combiner. Si on le place constamment dos au but face à deux défenseurs, on lui retire précisément ses plus grandes qualités.

Charles De Ketelaere n'est pas la solution

Contre le Sénégal, c'est de nouveau apparu au grand jour. La Belgique a longtemps manqué de joueurs pour prendre la profondeur ou forcer la défense à reculer vraiment. De Ketelaere s’est démené, mais a pesé à peine sur la dernière ligne des Africains. On l’a vu dans le scénario du match : ce n’est qu’à l’entrée de Romelu Lukaku que toute la dynamique a changé.

Mais la solution n'est pas pour autant Lukaku lundi (dans la nuit de lundi à mardi heure belge) face aux USA. D'entrée de jeu, il n'est pas capable de peser sur la défense adverse, et il a l'air d'accepter ce constat de bonne grâce. Garcia, lui, a déjà dit à quelques reprises qu'il n'avait "pas d'autre solution" que Lukaku ou De Ketelaere devant, et c'est une formulation qui doit piquer un joueur : Matias Fernandez-Pardo.







Pourquoi Matias Fernandez-Pardo a-t-il si peu de crédit ?

Matias Fernandez-Pardo a été repris plutôt que Loïs Openda, Hugo Cuypers ou Lucas Stassin pour deux raisons. La première, que personne n'affirmera jamais vraiment mais qui paraît évidente, était qu'il fallait sécuriser sa nationalité. Tant d'efforts de la fédération ne pouvaient pas finir sur une non-sélection.

Mais en termes de profil aussi, le Lillois paraissait une solution logique : il est devenu un avant-centre en cette fin de saison. Pas un Lukaku, en effet. Mais un joueur de profondeur au profil comparable à Openda, qui peut donc avoir un rôle à jouer dans un match plus ouvert... comme cela devrait l'être face aux États-Unis. MFP était arrivé à Seattle en pleine confiance : on ne peut qu'espérer que son manque de temps de jeu ne lui a pas coupé les jambes.