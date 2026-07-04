Axel Witsel, un "tonton" qui veut jouer : "Le jour où je suis content d'être sur le banc, j'arrête le foot"

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Axel Witsel, un "tonton" qui veut jouer : "Le jour où je suis content d'être sur le banc, j'arrête le foot"
Photo: © photonews
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Axel Witsel s'est présenté face à la presse ce 4 juillet à Renton. Le "grand frère" du groupe n'a pas encore disputé une minute dans ce tournoi et, bien sûr, il aimerait qu'il en soit autrement, mais il reste lucide.

Que fait Axel Witsel parmi les 26 de Rudi Garcia ? Cette question, beaucoup se la sont posée tant il paraissait clair que le vétéran de 37 ans n'allait pas obtenir beaucoup de temps de jeu. Et après quatre matchs, Witsel n'a pas encore disputé une minute, ce qui pourrait donner raison aux sceptiques. Mais bien sûr, comme nous le rappelions, son rôle est ailleurs et il le sait. 

Contre le Sénégal, il a ainsi échangé avec Garcia, une scène qui a marqué les esprits alors qu'il n'est pas monté au jeu. "Le coach m'a demandé mon ressenti du moment. J'ai dit que selon moi, il fallait sortir un peu plus et aller les chercher plus haut. On l'a bien fait en deuxième mi-temps", déclare Witsel. "Je ne suis pas là pour être coach, mais le sélectionnneur demande souvent leur avis aux anciens".

Au sein du groupe aussi, Axel Witsel a un rôle important.  "Le "papy" du groupe ? Je préfère le tonton, c'est mieux (rires). Un bon exemple, c'est Diego Moreira. Ce n'était pas facile pour lui, et je lui ai dit de rester calme. Quand il est monté, il a changé la dynamique, amené de l'impact et de la fraîcheur. C'est mon rôle aussi de gérer les jeunes comme ça".

Witsel espère encore jouer, mais... 

Mais pour un compétiteur, rester sur le banc tout un tournoi n'est pas agréable pour autant. "Je parle beaucoup avec le coach. C'est vrai que je n'ai pas encore eu de temps de jeu et j'aimerais que ça arrive le plus vite possible", reconnaît Witsel. "Dans ma tête, j'ai toujours le feu. À partir du moment où tu n'as plus ça, où tu es content d'être sur le banc, il vaut mieux arrêter le foot".

Malheureusement pour l'ancien du Standard, les circonstances n'ont pas été idéales jusqu'à présent pour qu'il obtienne ses premières minutes dans cette Coupe du Monde 2026. "J'aimerais me sentir un peu plus concerné mais je reste calme".

"Je sais que si on ne mène pas au score et que le scénario n'est pas favorable, ce n'est pas évident pour moi. Je ne vais pas monter et marquer des buts", sourit Axel Witsel. "Donc si on est mené après une heure de jeu, évidemment, ce n'est pas idéal". 

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