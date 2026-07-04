Trois absents et non des moindres à l'entraînement des Diables : pas d'inquiétude ?

Voici les dernières nouvelles de Seattle, où trois Diables Rouges ont manqué l'entraînement collectif. L'Union Belge affirme qu'il s'agit d'une gestion de la charge de travail.

Au lendemain de Belgique-Sénégal, la session d'entraînement était plus légère et réduite aux réservistes, ainsi qu'à une poignée de joueurs ayant bel et bien joué le 16e de finale mais souhaitant travailler leur forme. C'était le cas d'un Jeremy Doku très souriant malgré son match compliqué - c'est bon signe - et de Charles De Ketelaere.

Ce vendredi, par contre, retour à un programme d'entraînement normal. Mais il y avait quelques absents. Leandro Trossard, Kevin De Bruyne et Brandon Mechele, tous trois titulaires indiscutables dans cette Coupe du Monde, n'étaient pas avec le groupe.

Gestion de la charge physique pour Trossard, Mechele et KDB

Faut-il s'en inquiéter ? La fédération assure que non. Il s'agit, encore une fois, d'une gestion de la charge de travail ("load management"), une pratique régulière de la part du staff médical depuis le début de la compétition. C'est le second entraînement que Trossard, qui a eu une grosse saison, manque pour cette raison.

En conférence de presse, c'est Maxim De Cuyper qui s'est présenté face à la presse. Le back gauche de Brighton & Hove Albion a préfacé le match de lundi face aux USA, estimant qu'il faudrait "en avoir dans le pantalon" face à 65.000 supporters adverses.



Ce samedi, jour de fête nationale aux USA, ce sont Axel Witsel et Dodi Lukebakio qui se présenteront face à la presse, vers 9h heure locale, 18h heure belge.