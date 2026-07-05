Joli coup pour Charleroi : les Zèbres rapatrient un jeune Belge du PSV

Scott Crabbé, journaliste football
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Joli coup pour Charleroi : les Zèbres rapatrient un jeune Belge du PSV
Photo: © photonews
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Après neuf ans au PSV, Yani Miguel revient en Belgique. Le jeune milieu offensif a signé à Charleroi, où il rejoindra les U23 dans un premier temps.

Le nom de Yani Miguel n'est encore que peu connu en Belgique. Il faut dire que le garçon a rejoint le PSV en 2017, alors qu'il n'avait que neuf ans, après être passé par les centres de formation de Vilvorde, Grimbergen et de Malines.

Aux Pays-Bas, Miguel a gravi les échelons les uns après les autres, jusqu'à signer son tout premier contrat professionnel en juin 2024. Pas encore pour évoluer en équipe première, mais bien pour intégrer les U19, du haut de ses 17 ans. Tout en effectuant ses débuts en Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions pour les jeunes joueurs de moins de 19 ans.

Charleroi n'était pas le seul prétendant

Cet été, plusieurs clubs belges se sont renseignés sur son profil, conscients de la volonté du joueur de revenir en Belgique. Mais c'est bien Charleroi qui a raflé la mise. Le jeune milieu offensif a signé un contrat d’une saison, assorti d’une deuxième en option, dans le Pays Noir. Il évoluera dans un premier temps avec les U23.

Après neuf ans aux Pays-Bas, Yani Miguel découvrira donc la D1 Amateurs, où les Zébrions se sont imposés parmi les équipes espoirs les plus régulières ces dernières saisons.

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