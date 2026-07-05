Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/07: Noubi

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Noubi

Un fameux gâchis : parti gratuitement du Standard l'été dernier, il est désormais dragué par l'Atletico

Lucas Noubi s'est refait une santé au Deportivo La Corogne. Si bien qu'il pourrait ne pas y faire de vieux os : les candidats pour le transférer cet été commencent à se montrer. (Lire la suite)