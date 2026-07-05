Un fameux gâchis : parti gratuitement du Standard l'été dernier, il est désormais dragué par l'Atletico

Lucas Noubi s'est refait une santé au Deportivo La Corogne. Si bien qu'il pourrait ne pas y faire de vieux os : les candidats pour le transférer cet été commencent à se montrer.

C'est avec beaucoup de regrets que le Standard a fini par prendre congé de Lucas Noubi l'été dernier. Il faut dire que le jeune défenseur central présentait un profil très intéressant. Lancé dans le grand bain par Luka Elsner alors qu'il n'avait que 17 ans, Noubi présentait certaines qualités à la relance qui faisaient de lui un joueur à surveiller de près.

Pourtant, il n'a jamais réussi à s'imposer dans la durée comme titulaire chez les Rouches. Ivan Leko l'a lui aussi testé au début de son mandat, mais voyait en lui un joueur encore trop enclin à commettre certaines erreurs de concentration. Lors de sa dernière saison à Sclessin, il a ainsi plus joué avec les U23 en D1 Amateurs qu'avec l'équipe première.

Le Deportivo La Corogne se félicite encore aujourd'hui de l'avoir recruté gratuitement. Noubi s'y est rapidement imposé comme titulaire et n'est plus jamais sorti de l'équipe, marquant des points en deuxième divison espagnole. Le natif de Mouscron était déjà convoité cet hiver mais est resté fidèle au Deportivo, aidant l'équipe à monter en Liga grâce à sa belle deuxième place.

D'indésirable au Standard à futur recrue de l'Atletico ?

L'ancien pensionnaire du centre de formation de l'Excel Mouscron se frottera donc à la crème des attaquants la saison prochaine. Mais il pourrait bien le faire sous un autre maillot que celui du Deportivo. C'est que l'intérêt est à nouveau bien présent.



Le média espagnol AS rapporte ainsi que l'Atletico Madrid fait partie des prétendants, au même titre que certaines écuries de Premier League. Les Colchoneros ont libéré Clément Lenglet et pourraient également perdre José María Giménez, ils cherchent donc à renforcer leur arrière-garde et ont ainsi coché le nom de Noubi, qu'ils avaient découvert lors de leur match de Coupe contre le Deportivo cet hiver. L'ancien Diablotin quittera-t-il La Corogne à l'issue de sa première saison pour se frotter aux exigences de Diego Simeone ? Il est encore sous contrat jusqu'en 2029, mais le train pourrait ne pas repasser deux fois...