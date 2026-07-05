Un club de Pro League imite le score du Standard contre le Crossing Schaerbeek, Beveren étrille Beveren

Scott Crabbé, journaliste football
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Un club de Pro League imite le score du Standard contre le Crossing Schaerbeek, Beveren étrille Beveren
Photo: © photonews
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La journée d'hier a été riche en matchs amicaux pour nos clubs belges. Petit tour d'horizon des résultats passés sous les radars.

Alors que les Diables Rouges sont entrés dans la phase de vérité à la Coupe du Monde, la préparation commence déjà pour les clubs belges. Hier, nous vous avons ainsi parlé des faux départs d'Anderlecht et de La Louvière, mais aussi des premières victoires de Charleroi, du Standard, du Club de Bruges et d'Eupen.

Mais ce ne sont pas les seuls matchs amicaux qui étaient au programme. Genk était également sur le pont. Le Racing a parfaitement lancé sa préparation en battant l'Eendracht Termien sur le score 1-5. Les buts limbourgeois sont signés Robin Mirisola, Ayumu Yokoyama (auteur d'un doublé), Jelle Driessen en Kiyan Achahbar.

Timmy Simons commence fort avec Louvain

Louvain a frappé plus fort encore en s'imposant 7-0 contre le Crossing Schaerbeek. Pour la première de Timmy Simons sur le banc des Universitaires, les buteurs sont Kyan Vaesen (2 buts), Ewoud Pletinckx et Davis Opoku en première mi-temps, suivis par Viktor Damjanic, William Balikwisha et Siebe Schrijvers dans le deuxième acte. 

Si OHL a imité le score du Standard a Verlaine, les Francs Borains ont été plus prolifiques lors de leur victoire 0-8 à Jemappes grâces à des buts de Corenthyn Lavie, Noah Diliberto, Maxime Bastian, Lucas Lima, Jovan Miuljikic, Jordy Soladio (auteur d'un doublé) et Soye Ndime (sur penalty).

Au nord du pays, on note la plantureuse victoire de Beveren contre...Beveren. Le SK, promu en D1A après sa saison record s'est imposé 1-8 sur le terrain du KSK, club de P1 considéré par les puristes comme le 'vrai' Beveren, là où son voisin est né d'une fusion avec Waasland.

Opposition plus relevée pour La Gantoise, qui a accroché un partage 3-3 contre l'AZ. Wilfried Kanga, Max Dean et Hugo Gambor sont les buteurs buffalos. Autre opposition belgo-néerlandaise, le match entre l'Antwerp et le PSV s'est également soldée par un partage (1-1). Score plus dur à encaisser pour Westerlo, qui s'est incliné 4-0 contre le Paok Salonique.

Pour être complets, mentionnons la victoire 0-3 de Malines à Rupel Boom (D2 Amateurs) et celle de Zulte Waregem, 1-2 sur le terrain de Zelzate, club de D1 Amateurs.

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