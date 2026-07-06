Le temps presse : la FIFA répond à la Belgique...en lui soumettant un ultimatum !

La saga Folarin Balogun n'en finit plus de rebondir. Ce matin, la FIFA est sortie du silence...pour soumettre un ultimatum à la Belgique, si notre délégation veut faire entendre ses droits.

Les téléphones ont chauffé sur le sol américain pendant la nuit. Que ce soit entre la Maison Blanche et la FIFA ou au sein de la délégation belge, tout le monde est sur les nerfs quant à la participation de Folarin Balogun au match entre les Etats-Unis et la Belgique.

Alors que les Américains ne pouvaient pas faire appel de sa suspension suite à son carton rouge contre la Bosnie, la FIFA a grâcié l'attaquant de Monaco. La fédération belge a réagi via un communiqué dénonçant l'incohérence que cela soulève dans le règlement. Mais a-t-elle vraiment quelque chose à dire ?

La FIFA a bien été obligée de prendre en compte cette réaction, à laquelle s'ajoute l'indignement général suscité sur la scène internationale. Après plusieurs heures de silence, la Fédération Internationale de Football a répondu à la Belgique.

La fédération belge doit répondre...sans disposer de toutes les cartes

Nos dirigeants jusqu'à 5h, heure locale (14h, heure belge) pour (tenter de) faire valoir leurs droits en présentant leurs arguments. Gianni Infantino a également désigné un arbitre qatari pour examiner la décision de la commission de discipline de la FIFA.

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Une mascarade supplémentaire dans cette affaire. D'autant qu'à ce jour, la fédéaration belge n'a reçu ni la décision elle-même de la levée de suspension de Folarin Balogun, ni sa motivation. De plus, le rapport de l'arbitre du match entre les États-Unis et Bosnie, durant lequel Balogun a été exclu, n'a toujours pas été transmis, malgré les demandes répétées de notre fédération.