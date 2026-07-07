Malgré la qualif', l'Union belge ne lâche pas la FIFA dans l'affaire Balogun : "Nous nous sentons soutenus"

Malgré sa victoire et sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde, l'Union belge n'abandonne pas ses actions à l'encontre de la FIFA concernant la polémique Folarin Balogun, l'attaquant américain qui a pu jouer contre les Diables malgré un carton rouge reçu au match précédent.

Nouveau communiqué de l'Union belge relatif à l'affaire Folarin Balogun. L'URBSFA n'abandonnera pas ses actions malgré sa victoire et sa qualification. "L'URBSFA poursuit son engagement en faveur d'une révision de la réglementation actuelle de la FIFA et de son application L'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) est fière de la manière dont les Diables Rouges ont réagi sur le terrain hier."

"Parallèlement, l'URBSFA poursuivra le suivi du dossier en cours avec la FIFA en dehors du terrain. L'URBSFA est convaincue que le football international doit s'appuyer sur un cadre disciplinaire et de gouvernance pleinement conforme aux principes de sécurité juridique, de transparence, d'égalité de traitement et de fair-play", écrit l'Union belge.

La Belgique pourrait faire office de précurseure en tenant tête à la FIFA. "Des procédures claires, le respect des droits de la défense ainsi qu'une application cohérente et uniforme des règlements sont essentiels pour préserver la confiance des fédérations membres, des entraîneurs, des joueurs, des supporters et de l'ensemble des parties prenantes de notre sport."

Malgré sa victoire, l'Union belge n'abandonne pas ses actions contre la FIFA

"Indépendamment du résultat sportif, l'URBSFA continuera à plaider en faveur d'une application correcte et cohérente de ces principes par la FIFA, afin d'éviter toute forme d'arbitraire. Dans cette démarche, nous nous sentons soutenus par des millions de supporters à travers le monde ainsi que par de nombreuses autres fédérations."

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"Enfin, au nom du staff technique et des joueurs, nous souhaitons remercier chaleureusement les supporters belges pour leur soutien exceptionnel et indéfectible tout au long de cette Coupe du Monde de la FIFA. À présent, tous ensemble, tournons-nous pleinement vers le quart de finale de vendredi face à l'Espagne", a conclu l'Union belge.