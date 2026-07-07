Un transfert à six millions d'euros : le Club de Bruges va enfin enregistrer sa première recrue de l'été

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un transfert à six millions d'euros : le Club de Bruges va enfin enregistrer sa première recrue de l'été
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges lance enfin son mercato estival avec l'arrivée de Cheveyo Tsawa. Le milieu de terrain suisse de 19 ans va débarquer en Venise du Nord contre six millions d'euros et des bonus.

Le Club de Bruges donne un coup d'accélérateur à son mercato estival. Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, les Blauw & Zwart seraient en train de finaliser l'arrivée de Cheveyo Tsawa.

Le milieu de terrain de 19 ans appartient au FC Zürich et va rejoindre la Venise du Nord pour six millions d'euros et des bonus, lui qui était déjà courtisé par le Club de Bruges au mois de janvier et qui avait déjà trouvé un accord personnel avec le club.

Joueur polyvalent, Cheveyo Tsawa peut évoluer à toutes les positions du milieu de terrain. Son transfert rappelle ceux d'Ardon Jashari et d'Aleksandar Stankovic, qui avaient tous deux explosé au Jan Breydel après s'être révélés dans le championnat de Suisse.

Le Club de Bruges recrute un jeune milieu de terrain en Suisse

Le jeune joueur suisse va donc devenir la première recrue estivale du Club de Bruges, qui a déjà perdu Aleksandar Stankovic, Zaid Romero, Dani Van den Heuvel et évidemment Simon Mignolet, parti à la retraite.


L'effectif d'Ivan Leko devrait encore considérablement se renforcer dans les prochains jours avant la Supercoupe de Belgique qu'il disputera à domicile le 31 juillet face à l'Union.

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