🎥 La Ligue des Champions a repris ses droits ! Roman Ferber pas en réussite, un autre ancien Carolo buteur

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 La Ligue des Champions a repris ses droits ! Roman Ferber pas en réussite, un autre ancien Carolo buteur
Photo: © photonews

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Cela vous avait peut-être échappé, mais la Ligue des Champions a repris ses droits hier soir. Le premier multilive de la saison a déjà quelques tendances nettes dans ce premier tou préliminaire. Petit tour d'horizon des résultats aux quatre coins de l'Europe.

C'est la magie du décalage observé tous les deux ans lors des grandes compétitions internationales : alors que la Coupe du Monde concluait ses huitièmes de finale, l'hymne de la Ligue des Champions reprenait sur le vieux continent à l'occasion du premier tour préliminaire.

Comme chaque année, ils sont 28 sur la ligne de départ, 28 clubs venus des horizons européens les plus inattendus. Comme les bébés tortues tentant de survivre en quittant la plage pour atteindre la mer, seuls les plus aptes entreverront le Graal, les chances de voir un prédateur européen les dévorer tout cru augmentant de semaine en semaine.

Tout reste ouvert pour l'Attert Bissen

Chez nos voisins luxembourgeois, on surveillait avec une excitation non dissimulée les grands débuts continentaux de l'Attert Bissen, champion de BGL Ligue à la surprise générale il y a quelques semaines. Encore en troisième division il y a trois ans, l'Attert découvrait l'hymne de cette Coupe aux grandes oreilles que les joueurs ne regardaient jusqu'ici qu'à la télévision.

Les Luxos comptaient notamment sur leur capitaine belge, un certain Roman Ferber. Auteur de 21 buts et 9 assists en 21 matchs la saison dernière, l'ancien attaquant du Sporting et de l'Olympic Charleroi, ou encore de l'Union Saint-Gilloise emmenait les siens contre Klaksvík, deuxième du dernier championnat des Îles Féroé.

Malheureusement, notre compatriote n'a pas réussi à se montrer décisif. Klaksvík a ouvert le score en première mi-temps et a fait le break à la reprise. L'Attert Bissen est toutefois parvenu à réduire le score. Avec cette défaite 2-1, tout reste ouvert pour le match retour de la semaine prochaine, au Stade de Luxembourg.







Amine Benchaib régale

Il y a par contre bien eu un buteur belge hier soir, en la personne d'Amine Benchaib. Le Gantois de 28 ans s'était révélé à Lokeren, avant de tenter sa chance à Charleroi, où il n'avait que peu joué. Arrivé à Courtrai en 2021 pour obtenir le temps de jeu qu'il n'obtenait que peu au Mambourg sous Karim Belhocine puis Edward Still, le milieu offensif n'a pas eu beaucoup plus d'occasions de montrer ses qualités chez les Kerels. Il a donc relancé sa carrière en Roumanie, du côté de Mioveni puis de Farul. Ses pérégrinations l'ont ensuite mené en Lituanie.

Après une pige de six mois à Panevezys, l'ancien Zèbre a signé en janvier 2025 au Kauno Zalgiris, où il évolue toujours aujourd'hui. Hier, Zalgriris recevait le club kosovar du FC Drita. Amine Benchaib a ouvert le score d'une reprise en pleine lucarne en première mi-temps, avant que les visiteurs n'égalisent dans le deuxième acte ; 1-1, score final.

Tous les résultats de la soirée :

Ligue des Champions :

FC Ararat (Arménie) - Riga (Lettonie) : 2-0

Kauno Zalgiris (Lituanie) - Drita (Kosovo) : 1-1

Lincoln (Gibraltar) - Inter Escaldes (Andorre) : 3-1

Sabah Baku (Azerbaïdjan) - The New Saints (Pays de Galles) : 2-0

Vardar Skopje (Macédoine du Nord) - Kupio PS (Finlande) : 0-2

Floriana (Malte) - Shamrock Rovers (Irlande) : 2-0

Borac Banja Luka (Bosnie-Herzégovine) - Levski Sofia (Bulgarie) : 1-1

Tre Fiori (Saint-Marin) - Larne (Irlande du Nord) : 0-1

Klaksvik (Iles Féroé) - Bissen (Luxembourg) : 2-1

Vikingur Reykjavik (Islande) - Gyor (Hongrie) : 1-0

Conférence League :

Strassen (Luxembourg) - La Fiorita (Saint-Marin) : 1-0

Elbassani (Albanie) - Bate Borisov (Biélorussie) : 1-1

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Sabah Sabah 2-0 The New Saints The New Saints
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Tre Fiori Tre Fiori 0-1 Larne Larne
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