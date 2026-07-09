🎥 Quand deux journalistes s'embrouillent et interrompent la conférence de presse de Brahim Díaz

Alors que Brahim Díaz était en train de prendre la parole en conférence de presse avant France-Maroc, il a été coupé par une altercation entre deux journalistes. Une scène insolite qui a fait sourire le Marocain.

"Mais pourquoi tu me frappes ? Je vais te mettre une branlée, tu me cherches. Pose-lui la question. Pourquoi tu me frappes ?," a lancé l'un des deux journalistes avant que l'autre ne lui réponde : "Parce que tu as crié sur moi. Tu as levé la main deux fois devant les caméras." "Tu ne dois pas me frapper," a réagi le premier journaliste.

Brahim Diaz 🇲🇦 a été interrompu après une altercation entre un journaliste marocain et un journaliste français…😲 pic.twitter.com/yRvL3ckm0y — JK (@JackBrown591897) July 9, 2026

Brahim Díaz va retrouver des coéquipiers du Real Madrid

Les deux hommes ont ensuite été séparés et la conférence de presse a pu se poursuivre dans le calme. Lors de cette conférence de presse, Brahim Diaz s'est notamment exprimé sur son apport à la sélection marocaine : "Le plus important ce ne sont pas les buts et les passes décisives. Mais si je peux aider pour gagner, je le fais. C’est un match qu’on rêve tous de jouer. J’ai confiance au fait qu’on va bien jouer demain. Moi en tout cas je suis prêt. Je vais retrouver Kylian et Aurélien oui mais sur le terrain nous sommes rivaux."

Brahim Díaz sera évidemment l'un des atouts offensifs majeurs du Maroc ce jeudi soir. Il espère bien aider le Maroc à se qualifier pour la deuxième demi-finale de Coupe du monde d'affilée. Une performance qui serait tout à fait exceptionnelle pour Mohamed Ouahbi et ses hommes. À noter tout de même que le Maroc est la première nation africaine à aller au moins jusqu'en quarts de finale lors de deux Coupes du monde de suite.

Lire aussi… Tension en conférence de presse : Didier Deschamps répond sèchement à des journalistes marocains›

Le coup d'envoi du match sera donné ce jeudi à 22h00. Brahim Diaz devrait très certainement démarrer la rencontre. Auteur de quatre passes décisives depuis le début du tournoi, il a été à chaque fois dans le onze de base de Mohamed Ouahbi.