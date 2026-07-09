Interview Quatre buts, la classe biberon après la pause : Vincent Euvrard analyse le deuxième succès amical du Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Quatre buts, la classe biberon après la pause : Vincent Euvrard analyse le deuxième succès amical du Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2542

Souriant, Vincent Euvrard, pendant la victoire de son Standard à Aubel. Les Rouches ont marqué quatre fois lors de cette deuxième rencontre de préparation. René Mitongo et Bernard Nguene ont trouvé les filets pour la deuxième fois en deux matchs, tandis que Jordi Makiese a inscrit un très joli but.

Le Standard a marqué moins de buts que face à Verlaine (0-4 contre 0-7), mais a néanmoins assuré l'essentiel lors de sa deuxième rencontre amicale de préparation, ce mercredi soir à Aubel. Les Siropiers se sont présentés avec un bloc solide, peu d'espace entre les lignes et ont forcé le Matricule 16 à davantage poser son jeu.

Le bon bloc d'Aubel a forcé le Standard à se montrer patient

Les Rouches l'ont emporté, ont marqué des buts, n'ont pas encaissé et les joueurs ont pu gagner en rythme dans cette deuxième semaine de préparation. C'est donc un Vincent Euvrard souriant et envahi par des supporters demandant un autographe ou une photo à même le terrain du stade Jean-Marie Doome qui nous a analysé cette rencontre.

"On a vu quelques bonnes choses, et quelques moins bonnes choses. Les jambes étaient plus lourdes que contre Verlaine, ce qui est normal, car les kilomètres dans les jambes commencent à s'accumuler", a déclaré le T1 des Rouches, qui avait expliqué à Verlaine que la première partie de la préparation serait concentrée sur le volume et la quantité de charge de travail, avant d'entrer dans l'intensité au fur et à mesure.

"On a montré de bonnes intentions, contre un bloc bas et plus compact que face à Verlaine, et donc avec moins d'espace pour nous. On a dû se montrer plus patients sur le terrain, sur un terrain assez collant où il était difficile de mettre du tempo. Il y a eu de bonnes combinaisons en fin de première période et en début de deuxième, majoritairement, avec cinq ou six occasions où l'on ne s'est pas montrés efficaces."

Du déchet, mais aussi de belles phases de jeu

Contre une équipe mieux regroupée que lors du premier match, les Rouches ont montré de l'imprécision dans le dernier geste et ont quelque peu tardé avant de trouver le chemin des filets. Rien d'illogique.

"Il y a eu un peu de déchet en première période avec un manque de précision ou de fraîcheur par moments. L'adversaire a également bien défendu, mais nous avons mis une bonne pression. C'est la deuxième partie de la première mi-temps que j'ai préférée, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait encore des choses à travailler."

Les U23 ont bien presté, très joli but de Jordi Makiese

Avec la classe biberon en seconde période (Ange Kokora, Noa Sy, Ortega Gisa, Yanis Malamba, Jordi Makiese, Charli Spoden, René Mitongo), les Rouches ont néanmoins inscrit deux nouveaux buts et ont continué à engranger de la confiance avant la suite de la pré-saison.

"Cela reste une bonne rencontre avec quelques beaux buts, dont ceux de René (0-1) et Jordi (0-4), et sans nouvelle blessure à signaler. On va maintenant gagner en intensité au niveau des adversaires avec les Francs Borains, puis Dunkerque (lors d'un mini-stage de quelques jours en France) et la Juventus", a conclu Vincent Euvrard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Kaba - Engelhardt

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Kaba - Engelhardt

08:30
OFFICIEL : un joueur important d’OHL s’en va

OFFICIEL : un joueur important d’OHL s’en va

08:30
LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

08:34
Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

08:00
Le Standard s'impose à Aubel : retrouvez tout le fil du deuxième match de préparation des Rouches

Le Standard s'impose à Aubel : retrouvez tout le fil du deuxième match de préparation des Rouches

20:20
Surprenant : Courtrai devrait se renforcer avec un défenseur de Chelsea

Surprenant : Courtrai devrait se renforcer avec un défenseur de Chelsea

07:20
Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match" Interview

Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match"

07:40
"Je serai Rouche à vie" : Emile Mpenza se confie sur le Standard avant le début de saison Interview

"Je serai Rouche à vie" : Emile Mpenza se confie sur le Standard avant le début de saison

20:40
Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Khalaili - Mbokazi - Coucke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Khalaili - Mbokazi - Coucke

23:40
Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

06:00
L'Union repousse encore une offre pour Anan Khalaïli

L'Union repousse encore une offre pour Anan Khalaïli

23:40
Anderlecht et le Club de Bruges sur la piste d'un homme fort de la Coupe du monde

Anderlecht et le Club de Bruges sur la piste d'un homme fort de la Coupe du monde

23:10
Un ancien gardien de Pro League dans le viseur du Cercle

Un ancien gardien de Pro League dans le viseur du Cercle

22:40
Un club de D1 FFA retrouve son matricule historique

Un club de D1 FFA retrouve son matricule historique

22:10
Un ancien de Pro League, présent au Mondial, prolonge son bail chez un champion d'Europe

Un ancien de Pro League, présent au Mondial, prolonge son bail chez un champion d'Europe

21:40
Voici le "Diable rouge" qui a récupéré le maillot de Folarin Balogun

Voici le "Diable rouge" qui a récupéré le maillot de Folarin Balogun

21:10
Entorse pour un joueur du Standard, absent pendant plusieurs semaines !

Entorse pour un joueur du Standard, absent pendant plusieurs semaines !

18:00
"Si cela avait été un autre entraîneur que Vincent Euvrard..." : Jonathan Legear à coeur ouvert sur son retour

"Si cela avait été un autre entraîneur que Vincent Euvrard..." : Jonathan Legear à coeur ouvert sur son retour

15:30
Pas de polémique Balogun bis : Michael Olise garde sa carte jaune et pourrait être suspendu contre la Belgique

Pas de polémique Balogun bis : Michael Olise garde sa carte jaune et pourrait être suspendu contre la Belgique

20:10
Mauvaise surprise et changement de programme pour les Diables Rouges à leur arrivée à Los Angeles

Mauvaise surprise et changement de programme pour les Diables Rouges à leur arrivée à Los Angeles

19:42
Après des semaines de silence, le transfert de Thorgan Hazard s'accélère

Après des semaines de silence, le transfert de Thorgan Hazard s'accélère

19:30
Le match de vendredi est lancé : la surprise de Brussels Airlines pour les vols entre la Belgique et l'Espagne

Le match de vendredi est lancé : la surprise de Brussels Airlines pour les vols entre la Belgique et l'Espagne

19:00
"'On va gagner, pour moi, c’est du 50-50" : Emile Mpenza pense que la Belgique est capable de battre l’Espagne Interview

"'On va gagner, pour moi, c’est du 50-50" : Emile Mpenza pense que la Belgique est capable de battre l’Espagne

18:40
Stop ou encore avec les Diables ? Thibaut Courtois donne des détails !

Stop ou encore avec les Diables ? Thibaut Courtois donne des détails !

00:12
Officiel : encore une nouvelle recrue à la RAAL

Officiel : encore une nouvelle recrue à la RAAL

16:25
Un moment très spécial à venir contre la Roja : sur les traces des racines espagnoles de Rudi Garcia

Un moment très spécial à venir contre la Roja : sur les traces des racines espagnoles de Rudi Garcia

17:00
Accord trouvé avec Anderlecht ! Le transfert de De Cat bouclé, le montant du transfert interpelle

Accord trouvé avec Anderlecht ! Le transfert de De Cat bouclé, le montant du transfert interpelle

16:10
Roberto Martinez victime d'une malédiction du Mondial, le prochain sur la liste pourrait être...Rudi Garcia

Roberto Martinez victime d'une malédiction du Mondial, le prochain sur la liste pourrait être...Rudi Garcia

16:00
"C’est la vérité du terrain qui est la plus importante" : Emile Mpenza valide les choix forts de Rudi Garcia Interview

"C’est la vérité du terrain qui est la plus importante" : Emile Mpenza valide les choix forts de Rudi Garcia

15:00
Officiel : un joueur de Charleroi vers les Francs Borains

Officiel : un joueur de Charleroi vers les Francs Borains

14:40
Qui pour remplacer Nicky Hayen à Genk ? Plusieurs options pourraient être intéressantes

Qui pour remplacer Nicky Hayen à Genk ? Plusieurs options pourraient être intéressantes

13:31
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht signe au Club de Bruges

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht signe au Club de Bruges

14:20
La proposition salariale est intéressante : un prétendant sort du bois pour Killian Sardella

La proposition salariale est intéressante : un prétendant sort du bois pour Killian Sardella

14:00
Quel gâchis : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il peut déjà se chercher un nouveau club

Quel gâchis : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il peut déjà se chercher un nouveau club

12:20
"Nous vous avons laissé tomber" : Folarin Balogun en plein désarroi après le cauchemar contre les Diables

"Nous vous avons laissé tomber" : Folarin Balogun en plein désarroi après le cauchemar contre les Diables

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved