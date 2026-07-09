Quatre buts, la classe biberon après la pause : Vincent Euvrard analyse le deuxième succès amical du Standard

Souriant, Vincent Euvrard, pendant la victoire de son Standard à Aubel. Les Rouches ont marqué quatre fois lors de cette deuxième rencontre de préparation. René Mitongo et Bernard Nguene ont trouvé les filets pour la deuxième fois en deux matchs, tandis que Jordi Makiese a inscrit un très joli but.

Le Standard a marqué moins de buts que face à Verlaine (0-4 contre 0-7), mais a néanmoins assuré l'essentiel lors de sa deuxième rencontre amicale de préparation, ce mercredi soir à Aubel. Les Siropiers se sont présentés avec un bloc solide, peu d'espace entre les lignes et ont forcé le Matricule 16 à davantage poser son jeu.

Le bon bloc d'Aubel a forcé le Standard à se montrer patient

Les Rouches l'ont emporté, ont marqué des buts, n'ont pas encaissé et les joueurs ont pu gagner en rythme dans cette deuxième semaine de préparation. C'est donc un Vincent Euvrard souriant et envahi par des supporters demandant un autographe ou une photo à même le terrain du stade Jean-Marie Doome qui nous a analysé cette rencontre.

"On a vu quelques bonnes choses, et quelques moins bonnes choses. Les jambes étaient plus lourdes que contre Verlaine, ce qui est normal, car les kilomètres dans les jambes commencent à s'accumuler", a déclaré le T1 des Rouches, qui avait expliqué à Verlaine que la première partie de la préparation serait concentrée sur le volume et la quantité de charge de travail, avant d'entrer dans l'intensité au fur et à mesure.

"On a montré de bonnes intentions, contre un bloc bas et plus compact que face à Verlaine, et donc avec moins d'espace pour nous. On a dû se montrer plus patients sur le terrain, sur un terrain assez collant où il était difficile de mettre du tempo. Il y a eu de bonnes combinaisons en fin de première période et en début de deuxième, majoritairement, avec cinq ou six occasions où l'on ne s'est pas montrés efficaces."

Du déchet, mais aussi de belles phases de jeu

Contre une équipe mieux regroupée que lors du premier match, les Rouches ont montré de l'imprécision dans le dernier geste et ont quelque peu tardé avant de trouver le chemin des filets. Rien d'illogique.





"Il y a eu un peu de déchet en première période avec un manque de précision ou de fraîcheur par moments. L'adversaire a également bien défendu, mais nous avons mis une bonne pression. C'est la deuxième partie de la première mi-temps que j'ai préférée, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait encore des choses à travailler."

Les U23 ont bien presté, très joli but de Jordi Makiese

Avec la classe biberon en seconde période (Ange Kokora, Noa Sy, Ortega Gisa, Yanis Malamba, Jordi Makiese, Charli Spoden, René Mitongo), les Rouches ont néanmoins inscrit deux nouveaux buts et ont continué à engranger de la confiance avant la suite de la pré-saison.

"Cela reste une bonne rencontre avec quelques beaux buts, dont ceux de René (0-1) et Jordi (0-4), et sans nouvelle blessure à signaler. On va maintenant gagner en intensité au niveau des adversaires avec les Francs Borains, puis Dunkerque (lors d'un mini-stage de quelques jours en France) et la Juventus", a conclu Vincent Euvrard.