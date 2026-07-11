Première victoire pour Vitor Bruno : d'abord très mauvais, Anderlecht sauvé par ses jeunes et Enric Llansana

Anderlecht a engrangé la première victoire de sa préparation, s'imposant 3-2 contre le NEC Nimègue. La première mi-temps était pourtant très inquiétante.

Après un premier match amical conclu par un 0-0 contre Boulogne-sur-Mer (Ligue 2 française), Anderlecht se frottait aujourd'hui au NEC Nimègue. Dans l'atmosphère bien matinale mais déjà surchauffée du centre fédéral de Tubize, Vitor Bruno a aligné le onze suivant : Coosemans - Maamar, Biancone, Keita, Augustinsson - Kana, Degreef, Stroeykens - Nga Kana, Onya Seke, Sikan.

Contrairement au premier galop d'entraînement de début de semaine, Anderlecht a très rapidement pris l'avantage, ouvrant le score via Danylo Sika, bien servi par Jayden Onya Seke, après à peine trois minutes. Mais le Sporting n'a pas continué sur ce rythme, que du contraire.

Les nombreuses pertes de balle bruxelloises ont invité le NEC dans le camp mauve. Anderlecht a ainsi fait preuve d'une grande fébrilité, avec de nombreux longs ballons inexploitables. La pression néerlandaise a rapidement payé, sous la forme de deux buts en deux minutes (dont l'un inscrit par un certain Tjaron Cherry, toujours aussi dangereux du haut de ses 38 ans).

Du sang frais et plus d'idées après la pause

Malgré ce changement de physionomie, Anderlecht n'a pas repris le contrôle du match pour tenter de revenir, 1-2 au repos. Pour la reprise, Vitor Bruno a injecté du sang frais avec les montées de Noah Kalonji and Lukáš Ambros, déjà sur la pelouse le lendemain de son transfert. Comme en première mi-temps, le Sporting a très bien (re)commencé. Jayden Onya Seke a encore marqué des points en égalisant d'entrée de jeu, bien aidé par la belle course de Giulian Biancone (48e, 2-2).

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La deuxième mi-temps a ensuite été animée par les rentrées de Mihajlo Cvetković, Noa Ojea Cobiella, Léo Pétrot, Basile Vronincks, Moussa Ndiaye, Luis Vazquez, Kaïs Barry et Enric Llansana. Et c'est ce dernier qui a fini par faire basculer la rencontre dans les dernières minutes, servi par Noa Ojea Cobiella. De quoi permettre à Anderlecht de s'imposer 3-2. Le chantier de Vitor Bruno reste logiquement assez vaste, notamment au vu de la première mi-temps, mais cette victoire apportera un peu de confiance pour la suite. Mais il faudra montrer autre chose pour le deuxième tour préliminaire d'Europa League contre Hammarby déjà prévu...dans douze jours.