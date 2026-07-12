Interview Un "Doku" plutôt qu'un Abid ? Le profil idéal de Vincent Euvrard et du Standard pour remplacer Rafiki Saïd

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Un "Doku" plutôt qu'un Abid ? Le profil idéal de Vincent Euvrard et du Standard pour remplacer Rafiki Saïd
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Vincent Euvrard nous a dessiné le profil du joueur qu'il aimerait pour remplacer Rafiki Saïd au Standard. Ne reste plus qu'à trouver la perle rare sur le marché des transferts, ce qui ne sera pas chose aisée.

Une troisième victoire en match amical et une quatrième recrue estivale : le week-end parfait pour le Standard ? Ce n'est pas entièrement le cas pour Vincent Euvrard, du moins, puisque le T1 des Rouches a perdu son élément le plus décisif : Rafiki Saïd, qui a signé en Angleterre contre une indemnité de dix millions d'euros, bonus compris, et un pourcentage à la revente.

Le Standard à la recherche d'un remplaçant à Rafiki Saïd

Une offre que ne pouvait décemment pas refuser le Matricule 16, qui perd néanmoins un joueur ayant inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives la saison dernière. L'arrivée d'un deuxième médian créatif, ainsi que d'un latéral gauche pour concurrencer Gustav Mortensen, n'est donc plus aussi prioritaire.

"On va chercher un autre gars comme Rafiki, qui a le dribble, les actions individuelles et qui sait débloquer quelque chose depuis le flanc, avec des assists et des buts", nous confirmait Vincent Euvrard après le succès face aux Francs Borains.

"Un joueur qui a de la qualité, mais qui reste peut-être davantage sur son couloir que ce qu'il ne repique dans l'axe, car il nous reste très peu, voire plus aucun joueur qui sait jouer le long de la ligne de touche et très haut sur le terrain. Un joueur qui pourrait recevoir le ballon dans cette position et qui pourrait faire la différence en dribblant", nous a détaillé le T1 des Rouches.

Pas un ailier qui rentre dans le jeu comme Adnane Abid

Un ailier qui pourrait éventuellement jouer tant à gauche qu'à droite, Adnane Abid évoluant en ce début de préparation dans une position très libre, mais se retrouvant assez souvent sur le côté gauche de l'attaque pour jouer le surnombre. Le Verviétois n'a pas vraiment le même style de jeu que son ex-coéquipier comorien.

"Adnane fait aussi progresser le jeu avec sa conduite de balle et ses dribbles, mais il ne sait pas le faire s'il reçoit le ballon dans les pieds et qu'il doit démarrer. Ce sont deux dribbles différents, entre 'le Doku' qu'a Rafiki, qui est de recevoir le ballon dans les pieds et de dribbler, et celui d'Adnane Abid qui préfère les intervalles et qui joue plutôt comme faux numéro 10 que comme ailier qui colle la ligne."

Le conseil de Vincent Euvrard à Wolverhampton pour Rafiki Saïd

Le portrait-robot du remplaçant de Rafiki Saïd est dessiné, reste donc à trouver la perle rare sur le marché des transferts. Dans notre discussion rallongée sur les profils de ses joueurs offensifs, Vincent Euvrard a conclu avec un petit conseil pour le club de Wolverhampton, qui aura Rafiki Saïd dans ses rangs la saison prochaine.

"Avec Rafiki, il faut toujours regarder pour qu'il évolue dans un rôle où il peut venir dans l'axe du jeu, mais toujours en partant de son côté gauche. Il ne fonctionne pas bien si on le laisse avec trop de liberté, car il se retrouve alors sur le côté droit et bloqué."

"L'idéal est de le faire évoluer dans un 3-4-3, où il peut jouer la contre-attaque mais aussi revenir dans le jeu et tenter une action individuelle, comme lors de son but contre Anderlecht", a glissé Vincent Euvrard. La Championship est prévenue.

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