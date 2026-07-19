Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge
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Johan Bakayoko est annoncé à la Fiorentina depuis plusieurs jours. Mais un journaliste allemand dément cette information. Selon lui, aucune négociation n'est en cours entre le RB Leipzig et le club italien.

Il y a quelques jours, le journaliste Nicolo Schira affirmait que la Fiorentina préparait une offre pour recruter Johan Bakayoko. Le club italien aurait envisagé un prêt assorti d’une obligation d’achat, activée si certaines conditions étaient remplies. Un contrat d'au moins quatre ans aurait été prévu pour le Diable Rouge. Le RB Leipzig aurait conservé un pourcentage sur une éventuelle plus-value. Présenté de cette manière, le dossier semblait bien avancé. Mais une autre version est venue refroidir cette piste et remettre les informations initiales en question.

Pas d'offre et pas de négociation

Philipp Hinze, journaliste pour Sky Sport Allemagne, assure qu'aucune négociation n'est en cours entre la Fiorentina et le RB Leipzig. Selon lui, Bakayoko n'a pas trouvé d'accord avec le club italien et les deux directions n'ont eu aucun échange. "À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas confirmer un transfert de Johan Bakayoko vers la Fiorentina. Il n'y a aucune négociation entre les deux clubs et le Belge n'a trouvé aucun accord avec le club italien. Les deux directions n'ont pas encore échangé à ce sujet".

Un départ ou encore une saison au RB Leipzig ?

Il continue en expliquant : "Bakayoko a eu une bonne discussion avec le RB Leipzig, qui compte sur lui. Le club prévoit, dans les grandes lignes, de le conserver. Cela dit, sa situation devra être suivie de près pendant le mercato estival. Le joueur de 23 ans n'est pas intransférable. Son prix dépasserait les 20 millions d'euros. L'objectif de Leipzig est avant tout de le garder, mais tout dépendra également de la volonté du joueur."

Très différent de son niveau au PSV

Son passage au RB Leipzig est loin d'avoir répondu aux attentes. Bakayoko avait quitté le PSV Eindhoven avec une réputation très solide, construite grâce à ses accélérations, ses dribbles et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres. Aux Pays-Bas, il était l'un des joueurs les plus dangereux de son équipe et était décisif.

À Leipzig, le changement a été brutal. Le Diable Rouge n'a inscrit que trois buts et n'a pas retrouvé la confiance qui faisait sa force au PSV. Ses mauvaises performances ont logiquement fait baisser sa cote sur le marché. Il doit retrouver de la continuité, mais aussi cette liberté qui lui permettait de provoquer sans hésiter.

Pas de Coupe du monde 2026

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est passée de 45 millions d'euros en mai 2024 à 20 millions aujourd'hui. Rudi Garcia ne l'a jamais sélectionné et ne l'a pas repris pour disputer la Coupe du monde 2026.

Sous contrat avec Leipzig jusqu'en juin 2030, Bakayoko n'est pas obligé de partir, mais il doit retrouver du temps de jeu et un rôle important. Un nouveau club pourrait lui permettre de repartir sur de bonnes bases, à condition qu'une offre arrive enfin sur la table.

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