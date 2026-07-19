"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours
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Critiqué après son erreur contre l'Espagne, Senne Lammens peut compter sur le soutien de Manchester United. Tom Heaton est convaincu qu'il en ressortira plus fort.

Senne Lammens s'est retrouvé sous les projecteurs, mais pas de la manière dont il l'aurait souhaité. Lancé pour ses premières minutes dans cette Coupe du monde 2026 à l'occasion du quart de finale contre l'Espagne, le gardien a dû faire ses débuts dans des circonstances compliquées.

Erreur sur le but décisif

Il a dû remplacer Thibaut Courtois, sorti par Rudi Garcia alors qu’il se plaignait de la jambe. Le gardien assurait qu'il pouvait continuer. Quelques minutes plus tard, Lammens commettait une grosse erreur sur le deuxième but espagnol, celui qui allait faire la différence.

À 24 ans, le gardien a essuyé de nombreuses critiques. Mais à ce poste, tout peut basculer sur une seule action. Une hésitation, une mauvaise intervention et un match entier peut prendre une autre tournure.

Heaton protège son coéquipier

Malgré tout, il reçoit beaucoup de messages de soutien. Tom Heaton, autre gardien de Manchester United, a défendu son coéquipier. "C'était évidemment un moment difficile pour lui, mais je pense que c'est ça, la vie d'un gardien", a-t-il expliqué dans The Guardian

"Dès que tu enfiles les gants et que tu te places entre les poteaux, tu dois être prêt à gérer ça. Et lui l'est, sans aucun doute. Je pense qu'il en ressortira plus fort", poursuit le gardien de 40 ans.

"Je trouve qu'au niveau de la personnalité, il est parfait pour ce poste, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est décevant pour lui, mais je pense sincèrement que, sur le long terme, cela peut l'aider."

Il ne pourra pas effacer cette erreur, mais la manière dont il la gère en dira long. Heaton connaît mieux que personne les exigences de ce poste et il est convaincu que son jeune coéquipier a le caractère pour ne pas laisser ce moment le poursuivre lors de ses prochaines apparitions.

"Je doute fortement qu'il aborde le prochain match avec de la peur ou des inquiétudes sur ce qui pourrait arriver. Il faut se concentrer sur ce que tu veux accomplir, tout en acceptant que tu peux gérer la situation si quelque chose se passe", conclut-il.

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