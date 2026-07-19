Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko
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Le Club de Bruges a perdu plusieurs cadres cet été. Les dirigeants comptent renforcer l'effectif avec plusieurs recrues ciblées.

L'entraîneur du Club de Bruges, Ivan Leko, attendrait avec impatience des renforts de qualité. Ce n'est pas surprenant. Le Club veut poursuivre sur la même lancée que la saison passée, mais le noyau a changé à plusieurs postes. Le départ de certains cadres pèse.

Ivan Leko attend des renforts

Aleksandar Stankovic a rejoint l'Inter Milan pour 23 millions d'euros. Zaid Romero est parti à Getafe pour 5 millions d'euros. À cela s'ajoute le fait que Christos Tzolis est sur le point de quitter le Club. Son transfert vers Arsenal n'a pas encore été officialisé, mais l'accord serait bouclé. Le Club de Bruges empochera 40 millions d'euros. Raphael Onyedika pourrait également filer à l'Eintracht Francfort.

Des montants énormes, mais sportivement ces départs laissent des trous. Le Club doit encaisser, mais aussi réinjecter de la qualité. Selon Het Laatste Nieuws, le plan est prêt. Un ou deux ailiers, probablement deux défenseurs centraux et un milieu de terrain sont attendus.

Trois renfors pour le moment

Le Club de Bruges va investir lors de ce mercato. Il le faudra. Avec autant de départs de titulaires et de joueurs importants, il sera difficile de miser uniquement sur de jeunes talents.

Jusqu'à présent, trois recrues ont été officialisées. Yann Sommer est arrivé pour succéder à Simon Mignolet, qui a mis un terme à sa carrière. Andrej Vasovic et Cheveyo Tsawa ont rejoint le club. Le premier est un attaquant de 18 ans, le second un milieu de terrain de 19 ans.

Un détail saute aux yeux, les trois recrues sont suisses. Sommer est attendu pour apporter son expérience dès cette saison. Vasovic et Tsawa représentent plus des paris pour l'avenir.

Mais le mercato brugeois est loin d'être terminé. Si Christos Tzolis s'en va, Bruges devra recruter un ailier. La défense centrale devra être renforcée après le départ de Joel Ordóñez.

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