Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas
Photo: © photonews
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Le Borussia Dortmund pourrait se faire doubler dans le dossier Konstantinos Karetsas. Un grand club italien a pris les devants, mais devra d'abord vendre un joueur avant de pouvoir transmettre une offre à Genk. Aston Villa sera la clé du transfert.

Le KRC Genk ne ferme pas la porte à un départ de Konstantinos Karetsas cet été. Les dirigeants sont prêts à écouter les offres, mais pas à n'importe quel prix. Ils veulent obtenir un montant qui reflète le potentiel du jeune Belgo-Grec. Sa valeur marchande est estimée à 35 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Minimum 35 millions d'euros ou rien du tout

Le Borussia Dortmund est le club qui a le plus avancé dans ce dossier. Les Allemands ont formulé deux offres, toutes les deux refusées par Genk. Dortmund apprécie énormément le profil du joueur, mais ne souhaite pas, pour le moment, payer les 35 millions d'euros réclamés par le club limbourgeois.

Un grand club italien pourrait doubler le Borussia Dortmund

Cette hésitation pourrait faire les affaires d'un concurrent. Selon le Corriere dello Sport, l'AC Milan a pris contact avec l'entourage de Karetsas. Les Rossoneri cherchent à trouver un accord de principe sur les conditions du contrat afin d'être prêts si les négociations avec Genk s'accélèrent.

L'AC Milan doit vendre un autre joueur pour débloquer de l'argent

Le transfert dépend d'un autre dossier. D'après La Gazzetta, Milan devra vendre Rafael Leão. Aston Villa préparerait une offre pour recruter l'ailier portugais de 27 ans. Une vente d'au moins 50 millions d'euros permettrait aux Rossoneri de passer à l'offensive pour Karetsas. L'Atalanta surveille la situation.

Genk ne se presse pas et à toutes les cartes en main


Le KRC Genk est dans une position confortable. Le club n'a aucune raison de se presser et attend une offre à la hauteur de ses attentes. Dortmund garde un temps d'avance, mais si les Allemands ne revoient pas leur proposition, Milan ou l'Atalanta pourraient en profiter.

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