Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

Encore du mouvement au RFC Liège. Les Sang et Marine viennent d'annoncer l'arrivée de Naël Lawson. Le jeune joueur, très polyvalent, s'inscrit comme un renfort d'avenir pour Gaëtan Englebert.

Tout juste revenu de son stage à Coxyde, le RFC Liège avait une bonne nouvelle à annoncer à ses supporters en cette soirée de finale de Coupe du Monde : un quatrième renfort pour l'équipe première.

Après Afonso N'Salambi, Ryan Ogam et Nacim Dendani, c'est Naël Lawson qui débarque. Jeune joueur de 18 ans, il s'est distingué par sa polyvalence avec les U23 de Seraing, où il évoluait lors des deux dernières saisons.

Lawson a frappé ses premiers ballons à Seraing. Il est ensuite parti au Standard, où il a été formé jusqu'en U16. C'est il y a deux ans que le Liégeois a mis le cap sur Seraing.

Un coup à jouer en D1B ?

Le discours de Gaëtan Englebert l'a convaincu de rejoindre Rocourt pour les deux prochaines saisons. Avec l'ambition claire de se faire une place dans le monde professionnel. "Le coach m'a montré qu'il avait envie que je vienne. C'était le plus important, c'est ce qui m'a poussé à venir ici. Il m'a montré que je venais ici pour gagner ma place, que j'avais le niveau pour jouer", explique-t-il sur les réseaux sociaux du club.





Naël Lawson est le frère de Yannis Lawson, arrière gauche de 21 ans formé à Seraing et repéré par Metz chez son club partenaire l'été dernier. Celui qui est devenu international togolais n'a toutefois pas joué en Ligue 1 (une apparition sur le banc, mais 17 matchs avec la réserve) et a fait son retour à Seraing il y a moins d'une semaine. Il pourra donc soutenir son cadet, à quelques kilomètres du Pairay.