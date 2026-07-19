Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard
Photo: Nicolas Darimont
Deviens fan de FC Liège! 188

Encore du mouvement au RFC Liège. Les Sang et Marine viennent d'annoncer l'arrivée de Naël Lawson. Le jeune joueur, très polyvalent, s'inscrit comme un renfort d'avenir pour Gaëtan Englebert.

Tout juste revenu de son stage à Coxyde, le RFC Liège avait une bonne nouvelle à annoncer à ses supporters en cette soirée de finale de Coupe du Monde : un quatrième renfort pour l'équipe première.

Après Afonso N'Salambi, Ryan Ogam et Nacim Dendani, c'est Naël Lawson qui débarque. Jeune joueur de 18 ans, il s'est distingué par sa polyvalence avec les U23 de Seraing, où il évoluait lors des deux dernières saisons.

Lawson a frappé ses premiers ballons à Seraing. Il est ensuite parti au Standard, où il a été formé jusqu'en U16. C'est il y a deux ans que le Liégeois a mis le cap sur Seraing.

Un coup à jouer en D1B ?

Le discours de Gaëtan Englebert l'a convaincu de rejoindre Rocourt pour les deux prochaines saisons. Avec l'ambition claire de se faire une place dans le monde professionnel. "Le coach m'a montré qu'il avait envie que je vienne. C'était le plus important, c'est ce qui m'a poussé à venir ici. Il m'a montré que je venais ici pour gagner ma place, que j'avais le niveau pour jouer", explique-t-il sur les réseaux sociaux du club.

Naël Lawson est le frère de Yannis Lawson, arrière gauche de 21 ans formé à Seraing et repéré par Metz chez son club partenaire l'été dernier. Celui qui est devenu international togolais n'a toutefois pas joué en Ligue 1 (une apparition sur le banc, mais 17 matchs avec la réserve) et a fait son retour à Seraing il y a moins d'une semaine. Il pourra donc soutenir son cadet, à quelques kilomètres du Pairay.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège

Plus de news

Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Karetsas - Scherpen - Rogers

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Karetsas - Scherpen - Rogers

17:02
Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

17:02
Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

16:30
3
De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

16:03
1
Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

15:37
La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

15:00
🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

14:30
"Si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi" : Deschamps révèle ce qui l'a poussé à partir de l'Équipe de France

"Si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi" : Deschamps révèle ce qui l'a poussé à partir de l'Équipe de France

14:00
L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

13:30
Un attaquant de l'Espagne appréhende une éventuelle rencontre avec Donald Trump

Un attaquant de l'Espagne appréhende une éventuelle rencontre avec Donald Trump

13:00
Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

12:20
Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

11:50
Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

10:50
Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

11:20
Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

10:20
Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

09:50
Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

09:20
1
Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

08:50
Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

08:20
Score de tennis et grand n’importe quoi : l’Angleterre termine 3e du Mondial en battant la France

Score de tennis et grand n’importe quoi : l’Angleterre termine 3e du Mondial en battant la France

07:51
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

22:31
Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

22:50
Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

22:31
Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

22:11
"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

21:51
1
La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

21:38
"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

21:20
"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

21:09
Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

20:55
Courtisé en Bundesliga un cadre brugeois serait très proche d'un départ

Courtisé en Bundesliga un cadre brugeois serait très proche d'un départ

20:31
"Sur ces bases la décision a été facile" : Dennis Praet évoque ce qui a fait pencher la balance vers Malines

"Sur ces bases la décision a été facile" : Dennis Praet évoque ce qui a fait pencher la balance vers Malines

20:16
Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

18/07
LIVE Coupe du monde 19/7

LIVE Coupe du monde 19/7

00:00
Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe

Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe

18/07
Officiel : Wouter Vrancken a trouvé son nouveau gardien en Belgique

Officiel : Wouter Vrancken a trouvé son nouveau gardien en Belgique

18/07

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
KSK Hasselt KSK Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
RFC Seraing RFC Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 16/08 La Gantoise La Gantoise
FC Liège FC Liège 17/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved