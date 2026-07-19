Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

Parti du Standard après pas moins de sept ans en Rouche, Leandre Kuavita est toujours libre de tout contrat. Mais en coulisse, le joueur et son entourage négocient, il pourrait rapidement faire son retour en Pro League.

Malgré les kilomètres avalés dans l'entrejeu et ses qualités d'infiltreur, Leandre Kuavita ne faisait plus partie des plans du Standard. La saison dernière, il a d'ailleurs obtenu plus de temps de jeu avec le SL 16 en D1 Amateurs qu'avec l'équipe première (une seule titularisation).

L'été dernier, le Standard avait ainsi négocié un départ à Saint-Trond, mais les deux clubs n'ont pas réussi à trouver d'entente (les Rouches ne voulaient pas d'un prêt). Kuavita avait également été proposé à Dender, où...Vincent Euvrard n'avait pas jugé nécessaire de le faire venir à l'époque.

On comprend donc que l'horizon du joueur était plutôt bouché à Sclessin. L'option qui aurait pu lui permettre de prolonger d'une saison n'a donc pas été activée. Le voici donc libre, après 58 matchs disputés en Rouge et Blanc. Le Verviétois de 22 ans a déjà eu quelques touches, mais une option plus concrète que les autres semble se dessiner.

Léandre Kuavita pour renforcer l'entrejeu de Beveren ?

Selon Sacha Tavolieri, Beveren a jeté son dévolu sur l'ancien milieu de terrain du Standard. Désireuse de renforcer l'équipe pour la D1A malgré la saison historique réalisée en Challenger Pro League (aucune défaite concédée), la direction n'est pas passée à côté de son profil.

Des discussions seraient en cours pour trouver un accord sur les conditions personnelles. Si cela se concrétise, Léandre Kuavita évoluera toujours bien en D1A la saison prochaine. Il ne serait pas le seul ancien du Standard à trouver refuge au Freethiel : Laurent Jans y est une certitude absolue sur le flanc droit (il a d'ailleurs hérité du brassard de capitaine) et le jeune Noah Mawete tente de s'imposer dans l'entrejeu...où il pourrait devenir l'un des concurrents potentiels de Kuavita.