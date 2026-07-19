Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

Le Standard devra faire face à la concurrence de Westerlo pour recruter Norman Bassette. Le club campinois est passé à l'action et espère obtenir le prêt de l'attaquant de Coventry City.

Norman Bassette pourrait prendre une autre direction que celle du Standard de Liège. Le club liégeois avait été le premier en Belgique à se positionner auprès de Coventry City pour obtenir le prêt de l'attaquant. Mais, selon Sacha Tavolieri, une autre équipe de Jupiler Pro League est entré dans la danse et compte tenter sa chance.

Le Standard de Liège devra se méfier de Westerlo

Westerlo a ouvert les discussions avec Coventry City en vue d'un prêt avec option d'achat. Le projet présenté aurait séduit l'attaquant de 21 ans. Le Standard avait avancé ses pions en premier. Marc Wilmots recherche un avant-centre au profil de Bassette et espère convaincre Coventry de laisser partir son joueur pour une saison.

🏰🟡 EXCL – KVC Westerlo push for Norman Bassette! 🇧🇪



🗣️ The Belgian club have opened talks with Coventry City over a loan deal with an option to buy.



✅ Bassette is interested in the Westerlo project.



⏳ More to follow. #mercato #JPL pic.twitter.com/HN7JLSNPLi — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 19, 2026

Coventry l'a recruté pour presque trois millions d'euros

Cette attente a permis à Westerlo de se positionner et de relancer le dossier. Recruté par Coventry après son beau passage à Malines, il n'a pas réussi à s'imposer en Championship. Le club anglais l'a ensuite prêté au Stade de Reims, puis à Kaiserslautern, où il a retrouvé du temps de jeu sans parvenir à franchir un cap.

Un retour bénéfique en Jupiler Pro League ?

Il souhaite rejoindre un projet qui lui permettra d'enchaîner les matchs. Malgré ces expériences mitigées, plusieurs clubs belges croient en lui. Son prêt à Malines avait laissé de très bonnes impressions et confirmé ses qualités.





Deux ans de contrat encore pour Norman Bassette

Le Standard reste dans la course, mais Westerlo semble avoir pris une longueur d'avance ces dernières heures. Les discussions se poursuivent avec Coventry et la décision finale reviendra au diablotin (U21), qui devra choisir l'environnement qu'il juge le plus favorable pour progresser et lancer sa carrière pour de bon. Il est encore sous contrat jusqu'en juin 2028 avec son club.