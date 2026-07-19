Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Standard devra faire face à la concurrence de Westerlo pour recruter Norman Bassette. Le club campinois est passé à l'action et espère obtenir le prêt de l'attaquant de Coventry City.

Norman Bassette pourrait prendre une autre direction que celle du Standard de Liège. Le club liégeois avait été le premier en Belgique à se positionner auprès de Coventry City pour obtenir le prêt de l'attaquant. Mais, selon Sacha Tavolieri, une autre équipe de Jupiler Pro League est entré dans la danse et compte tenter sa chance.

Le Standard de Liège devra se méfier de Westerlo

Westerlo a ouvert les discussions avec Coventry City en vue d'un prêt avec option d'achat. Le projet présenté aurait séduit l'attaquant de 21 ans. Le Standard avait avancé ses pions en premier. Marc Wilmots recherche un avant-centre au profil de Bassette et espère convaincre Coventry de laisser partir son joueur pour une saison.

Coventry l'a recruté pour presque trois millions d'euros

Cette attente a permis à Westerlo de se positionner et de relancer le dossier. Recruté par Coventry après son beau passage à Malines, il n'a pas réussi à s'imposer en Championship. Le club anglais l'a ensuite prêté au Stade de Reims, puis à Kaiserslautern, où il a retrouvé du temps de jeu sans parvenir à franchir un cap.

Un retour bénéfique en Jupiler Pro League ?

Il souhaite rejoindre un projet qui lui permettra d'enchaîner les matchs. Malgré ces expériences mitigées, plusieurs clubs belges croient en lui. Son prêt à Malines avait laissé de très bonnes impressions et confirmé ses qualités.

Deux ans de contrat encore pour Norman Bassette

Le Standard reste dans la course, mais Westerlo semble avoir pris une longueur d'avance ces dernières heures. Les discussions se poursuivent avec Coventry et la décision finale reviendra au diablotin (U21), qui devra choisir l'environnement qu'il juge le plus favorable pour progresser et lancer sa carrière pour de bon. Il est encore sous contrat jusqu'en juin 2028 avec son club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Westerlo
Norman Bassette

Plus de news

Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

18:34
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Karetsas - Scherpen - Rogers

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Karetsas - Scherpen - Rogers

17:02
Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

16:30
3
Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

17:02
La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

15:00
De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

16:03
1
Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

15:37
🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

14:30
L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

13:30
"Si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi" : Deschamps révèle ce qui l'a poussé à partir de l'Équipe de France

"Si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi" : Deschamps révèle ce qui l'a poussé à partir de l'Équipe de France

14:00
Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

12:20
Un attaquant de l'Espagne appréhende une éventuelle rencontre avec Donald Trump

Un attaquant de l'Espagne appréhende une éventuelle rencontre avec Donald Trump

13:00
Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

11:50
Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

11:20
Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

10:50
Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

10:20
Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

09:20
1
Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

09:50
Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

08:20
Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

08:50
Score de tennis et grand n’importe quoi : l’Angleterre termine 3e du Mondial en battant la France

Score de tennis et grand n’importe quoi : l’Angleterre termine 3e du Mondial en battant la France

07:51
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

22:31
Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

22:31
Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

22:50
La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

21:38
Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

22:11
"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

21:51
1
Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

20:55
Courtisé en Bundesliga un cadre brugeois serait très proche d'un départ

Courtisé en Bundesliga un cadre brugeois serait très proche d'un départ

20:31
"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

21:20
"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

21:09
"Sur ces bases la décision a été facile" : Dennis Praet évoque ce qui a fait pencher la balance vers Malines

"Sur ces bases la décision a été facile" : Dennis Praet évoque ce qui a fait pencher la balance vers Malines

20:16
Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

Six millions pour rien ? Un flop du Club de Bruges peut déjà partir après un an

18/07
Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical

18/07
2
LIVE Coupe du monde 19/7

LIVE Coupe du monde 19/7

00:00
Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe

Déjà 0-3 au repos : Domenico Tedesco giflé comme jamais pour sa première avec sa nouvelle équipe

18/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 07/08 KV Courtrai KV Courtrai
Charleroi Charleroi 08/08 OH Louvain OH Louvain
Standard Standard 08/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 09/08 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved