Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise
Photo: © photonews
Deviens fan de Monaco! 68

Wout Faes est de retour à Leicester en cette intersaison. Malgré la morosité ambiante chez les Foxes, il y adopte un comportement irréprochable. Et en a même été récompensé par son entraîneur.

Le prêt à Monaco a fait beaucoup de bien à Wout Faes. Dans l'impasse en Championship, notre compatriote a retrouvé du temps de jeu et de la confiance en Ligue 1 avec Sébastien Pocognoli. Cet été, il a fait son retour chez les Foxes...qui ont été relégués en League One depuis lors.

De la belle vie sur le Rocher à la campagne anglaise, le contraste est grand. Presque aussi saisissant que passer de la Ligue 1 à la troisième division anglaise. Entrant dans sa dernière année de contrat, Faes devrait donc s'en aller pour apporter un peu de beurre dans les épinards et ne pas partir gratuitement l'été prochain.

Mais en attendant, le Diable Rouge est bien là. Il a même pris part au dernier match de préparation avec le brassard de capitaine autour du biceps pendant une mi-temps. Cela n'a pas manqué de susciter la controverse chez les supporters, qui espéraient, dans leur malheur, que la relégation leur vaudrait de ne plus voir Faes porter leurs couleurs.

Wout Faes garde le cap

Le nouvel entraîneur Russell Martin s'est expliqué de ce capitanat au micro de Leicester Mercury : "J'essaie d'apprendre à connaître les joueurs. Je ne peux pas juger sur la base de ce qui s'est passé, je ne peux juger que sur ce que j'ai vu en deux semaines et demie. Il est d'un professionnalisme incroyable. Vraiment dévoué, il aide les jeunes à chaque entraînement et c'est un très bon joueur".


Malgré les rumeurs de départs, Faes reste très impliqué : "S’il sera encore là ou non [à la fin du mercato], je n’en sais rien, vous pouvez me poser la question pour la moitié de l’équipe. Mais tant que vous êtes encore là, vous qui pensez peut-être que votre avenir est ailleurs, essayez de nous donner tout ce que vous avez et nous vous donnerons tout ce que nous avons. Jusqu'à présent, Wout a été impeccable et a été un excellent exemple pour les jeunes. On m'a dit qu'il avait traversé une période difficile avant son prêt, mais je n'étais pas au courant, je n'étais pas là".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Wout Faes

Plus de news

🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

🎥 Alexis Flips fait merveille sur coup franc, un grand espoir d'Anderlecht revient de blessure avec un doublé

21:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Kuavita - Karetsas - Scherpen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/07: Kuavita - Karetsas - Scherpen

20:30
Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

Ça discute : laissé libre par le Standard, Léandre Kuavita pourrait rebondir dans un autre club de D1A

20:30
Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

20:00
"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

"Il en ressortira plus fort" : Un coéquipier de Senne Lammens à Manchester United vole à son secours

19:30
Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

19:00
Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

Quatrième renfort de l'été : le RFC Liège accueille un ancien espoir du Standard

18:34
Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

Le Standard de Liège ne doit pas traîner : un autre club de Pro League se positionne sur la même cible

18:00
Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Dortmund pourrait perdre la bataille : un grand club italien entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

17:02
Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

Le Club de Bruges va passer à l'action : plusieurs recrues sont attendues par Ivan Leko

16:30
3
De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

De plus en plus ridicule : la Maison-Blanche en remet une couche dans l'affaire Balogun

16:03
1
Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

Pas d'offre pour partir ? L'Italie n'était pas du tout au programme pour ce Diable Rouge

15:37
La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

La Premier League fonce sur un cadre de l'Union : les négociations sont lancées

15:00
🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

🎥 Nathan De Cat séduit déjà pour ses premiers pas avec Hoffenheim

14:30
"Si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi" : Deschamps révèle ce qui l'a poussé à partir de l'Équipe de France

"Si j'ai décidé, ce n'est pas pour moi" : Deschamps révèle ce qui l'a poussé à partir de l'Équipe de France

14:00
L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

L'Union Saint-Gilloise allait empocher 25 millions d'euros : voici pourquoi le transfert a capoté

13:30
Un attaquant de l'Espagne appréhende une éventuelle rencontre avec Donald Trump

Un attaquant de l'Espagne appréhende une éventuelle rencontre avec Donald Trump

13:00
Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

Chelsea sort à nouveau le chéquier : 138 millions d’euros pour une star de Premier League

12:20
Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

Les derniers mots de Didier Deschamps comme sélectionneur français

11:50
Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

Le PSG insisterait pour un joueur du Club de Bruges

11:20
Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

10:50
Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

Un ancien joueur des Francs Borains aura un stage pour convaincre un grand club de le garder

10:20
Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

Coup dur pour le Club de Bruges : une de ses cibles prioritaires lui tourne le dos

09:50
Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

Charleroi va probablement dire adieu à son capitaine

09:20
1
Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

Voici quand Zinedine Zidane reprendra l'équipe de France

08:50
Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

Un ex-coach de JPL revient sur un épisode douloureux : "Je ne me réjouis pas du malheur des autres"

08:20
Score de tennis et grand n’importe quoi : l’Angleterre termine 3e du Mondial en battant la France

Score de tennis et grand n’importe quoi : l’Angleterre termine 3e du Mondial en battant la France

07:51
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Benavides - Onyedika - Reus

22:31
Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

Kylian Mbappé salue la dernière danse dans un message émouvant

22:50
Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

Officiel : la RAAL enregistre un nouveau départ

22:31
Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

Pépin pour l'Espagne à la veille de sa finale de Coupe du monde

22:11
"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

"Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale

21:51
1
La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

La Louvière balayée en amical sur le terrain Eden Hazard

18/07
"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

"Avec ces fous on ne sait jamais" : méfiance envers un des finalistes de la coupe du monde

18/07
"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

"La meilleure Coupe du Monde de l'histoire" : les mots forts de Gianni Infantino qui salue un Mondial réussi

18/07
Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

Pep Guardiola sélectionneur national ? L'Espagnol évoque son avenir et écarte une grosse piste

18/07

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 1
Marseille Marseille 21/08 Strasbourg Strasbourg
Lens Lens 22/08 Auxerre Auxerre
Troyes Troyes 22/08 Paris FC Paris FC
Toulouse Toulouse 22/08 Lyon Lyon
Le Mans Le Mans 22/08 Brest Brest
Nice Nice 22/08 Lorient Lorient
Angers Angers 23/08 Lille OSC Lille OSC
Le Havre Le Havre 23/08 Monaco Monaco
PSG PSG 23/08 Rennes Rennes
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved