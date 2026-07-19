Un honneur inattendu pour Wout Faes, de retour à Leicester...en troisième division anglaise

Wout Faes est de retour à Leicester en cette intersaison. Malgré la morosité ambiante chez les Foxes, il y adopte un comportement irréprochable. Et en a même été récompensé par son entraîneur.

Le prêt à Monaco a fait beaucoup de bien à Wout Faes. Dans l'impasse en Championship, notre compatriote a retrouvé du temps de jeu et de la confiance en Ligue 1 avec Sébastien Pocognoli. Cet été, il a fait son retour chez les Foxes...qui ont été relégués en League One depuis lors.

De la belle vie sur le Rocher à la campagne anglaise, le contraste est grand. Presque aussi saisissant que passer de la Ligue 1 à la troisième division anglaise. Entrant dans sa dernière année de contrat, Faes devrait donc s'en aller pour apporter un peu de beurre dans les épinards et ne pas partir gratuitement l'été prochain.

Mais en attendant, le Diable Rouge est bien là. Il a même pris part au dernier match de préparation avec le brassard de capitaine autour du biceps pendant une mi-temps. Cela n'a pas manqué de susciter la controverse chez les supporters, qui espéraient, dans leur malheur, que la relégation leur vaudrait de ne plus voir Faes porter leurs couleurs.

Wout Faes garde le cap

Le nouvel entraîneur Russell Martin s'est expliqué de ce capitanat au micro de Leicester Mercury : "J'essaie d'apprendre à connaître les joueurs. Je ne peux pas juger sur la base de ce qui s'est passé, je ne peux juger que sur ce que j'ai vu en deux semaines et demie. Il est d'un professionnalisme incroyable. Vraiment dévoué, il aide les jeunes à chaque entraînement et c'est un très bon joueur".



Malgré les rumeurs de départs, Faes reste très impliqué : "S’il sera encore là ou non [à la fin du mercato], je n’en sais rien, vous pouvez me poser la question pour la moitié de l’équipe. Mais tant que vous êtes encore là, vous qui pensez peut-être que votre avenir est ailleurs, essayez de nous donner tout ce que vous avez et nous vous donnerons tout ce que nous avons. Jusqu'à présent, Wout a été impeccable et a été un excellent exemple pour les jeunes. On m'a dit qu'il avait traversé une période difficile avant son prêt, mais je n'étais pas au courant, je n'étais pas là".