Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

Son dernier match remonte à novembre 2024 : Mykhaylo Mudryk va pouvoir redevenir un joueur de football cette saison. L'attaquant ukrainien, suspendu pour dopage, voit enfin la lumière au bout d'un très long tunnel.

Mykhaylo Mudryk (25 ans) est devenu, depuis son transfert faramineux en provenance du Shakhtar Donetsk vers Chelsea, l'un des flops les plus retentissants de ces dernières années au sein du football mondial. Les Blues, en dépit de toute logique sportive (comme dans de nombreux transferts de l'ère Todd Boehly), avaient dépensés 70 millions d'euros assortis de divers bonus faisant monter l'addition à 100 millions pour s'offrir les services de l'attaquant ukrainien.

Malgré son talent, Mudryk ne répondra jamais vraiment aux attentes, même si sa première saison à Chelsea aurait été jugée honorable s'il n'avait pas coûté une telle fortune (41 matchs, 7 buts, 4 passes décisives). Le costume paraît cependant trop grand pour lui... et le pire est à venir : fin 2024, l'Ukrainien est contrôlé positif au meldonium et suspendu pour quatre ans.

Une suspension raccourcie pour Mudryk

Chelsea écarte donc immédiatement sa très chère recrue, qui se porte en recours contre cette décision de l'agence mondiale antidopage (AMA) et proteste de son innocence. Un an et demi plus tard, le verdict est tombé : un accord a été trouvé entre l'AMA et la FA afin de lever la suspension de Mykhaylo Mudryk avant son terme.

"La FA confirme que la procédure disciplinaire antidopage engagée à l’encontre de Mykhailo Mudryk a été réglée avec l’accord de l’Agence mondiale antidopage (AMA) le 30 juillet 2026", lit-on dans le communiqué officiel de la fédération anglaise.

La chance de Mudryk : le règlement a depuis évolué. "Depuis lors, des modifications ont été apportées au document technique de l’AMA qui, bien qu’elles ne soient pas rétroactives, signifient que si l’échantillon de M. Mudryk avait été prélevé aujourd’hui (...) aucune infraction aux règles antidopage n’aurait été constatée. Compte tenu de cette évolution et d’autres circonstances de l’affaire, la FA et M. Mudryk ont désormais – avec l’accord de l’AMA – réglé la procédure d’appel (...) Dans le cadre de cet accord, M. Mudryk a reconnu avoir commis les infractions antidopage qui lui étaient reprochées et a accepté une période de suspension égale à la durée déjà purgée à la date de l’accord. M. Mudryk n’est plus suspendu et peut reprendre la compétition avec effet immédiat".





Mudryk de retour avec Chelsea ou prêté pour se relancer ?

C'est donc clair : Mykhaylo Mudryk, s'il n'est pas à proprement parler blanchi, a purgé sa peine et peut réintégrer le groupe de Chelsea, qui est en ce moment en plein stage de présaison à Hong Kong. De là à dire que l'Ukrainien va recevoir sa chance sous Xabi Alonso, il y a de la marge, car le dernier match de l'attaquant date du 28 novembre 2024 face à Heidenheim, en Conference League.

Mudryk est toujours sous contrat jusqu'en 2031 à Chelsea, et a donc le temps de se reconstruire après des années difficiles. Pour cela, un prêt pourrait bien être la solution privilégiée, et une option a déjà été évoquée : le Racing Strasbourg, partenaire privilégié des Blues...