L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

Victime d'une grosse blessure la saison dernière, Steeven Assengue effectue sa préparation avec les U23 du Standard. Le flanc droit de 21 ans doit retrouver son niveau physique avant de réintégrer l'équipe première, que pourraient intégrer quelques jeunes qui ont séduit cet été.

Le Standard a vécu la malédiction des blessures la saison dernière, et très peu de joueurs du noyau professionnel ont été épargnés. Pas même ceux qui l'ont rejoint en cours de saison, à l'image de Steeven Assengue.

Promu en mois d'octobre dernier, le flanc droit de 21 ans a subi une grosse déchirure à la cuisse au mois de février face au Club de Bruges (une rencontre où un autre jeune des Rouches, Charli Spoden, avait effectué ses débuts en Jupiler Pro League) et devait initialement être absent pendant douze semaines, attendait-on du côté du club.

Steeven Assengue effectue sa préparation avec les U23 du Standard

La rééducation du Belgo-Camerounais, arrivé au Standard en 2014 en provenance de l'Union Namur, ne s'est toutefois pas déroulée comme prévu. Steeven Assengue ressentait toujours la douleur et accusait désormais un retard physique assez conséquent alors que le début de la préparation estivale pointait déjà le bout de son nez.

C'est la raison pour laquelle il n'est pas avec l'équipe première des Rouches depuis la reprise. Steeven Assengue n'était pas prêt en début de préparation et a "manqué le train", lui qui vient à peine de reprendre à rythme modéré alors que le Cercle de Bruges se déplacera déjà à Sclessin dans sept jours.

Toujours sous contrat professionnel, Steeven Assengue a donc été rebasculé dans le noyau U23 jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il parvienne à retrouver un bon niveau physique et à rejouer sans douleur. Les pensionnaires de D1 ACFF, eux, viennent de reprendre l'entraînement il y a peu (plusieurs d'entre eux ayant déjà repris en même temps que les professionnels), alors que leur premier match de championnat se déroulera le samedi 22 août sur la pelouse de l'Olympic Charleroi.





Plusieurs jeunes du Standard ont réalisé une excellente préparation

En début de saison du moins, Assengue ne fera donc pas partie des jeunes qui intégreront pleinement le noyau A et qui ne referont pas la bascule vers les U23, comme la plupart. Une liste exclusive qui devrait être composée, sans surprise, de Charli Spoden (18 ans), déjà intégré à l'équipe première la saison dernière, mais peut-être également de Noah Sy (19 ans) et de Jordi Makiese (17 ans), qui font très bonne figure depuis le début de la préparation.

Le premier cité est un défenseur, central de formation, mais qui peut également jouer à gauche et qui le fera ce samedi lors de l'ultime match amical du Standard. Le second est un milieu de terrain, plutôt défensif, mais capable aussi de se projeter. Deux joueurs qui se sont déjà assis sur le banc de l'équipe première la saison dernière, mais qui ne sont jamais montés au jeu.

C'est également le cas d'Ange Kokora (18 ans), lui aussi auteur d'une très bonne préparation, mais un peu moins avancé dans tous les domaines que Noah Sy. Ces jeunes joueurs pourraient recevoir leur chance, surtout si les blessures se répètent aussi souvent que la saison dernière, ce que le staff médical du Standard cherchera évidemment à éviter.