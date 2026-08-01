Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

Nouveau transfert au Standard : le Matricule 16 a annoncé l'arrivée de Sylvester Jasper. L'ailier bulgare, formé en Angleterre, s'est engagé jusqu'en 2029 en provenance du FK Železničar Pančevo.

Son arrivée était une certitude, Vincent Euvrard l'ayant déjà confirmée à la suite du match amical des Rouches face à l'Arminia Bielefeld (victoire 1-0) cette semaine. Sylvester Jasper, ailier bulgare de 24 ans né en Angleterre et formé à QPR puis Fulham, allait rejoindre le Standard et le coach liégeois s'en réjouissait : "C'est un ailier qui est très bon en un contre un, qui sait déborder du côté gauche et délivrer un centre, mais qui sait aussi rentrer dans le jeu et frapper. Il peut également jouer à droite, mais c'est à gauche qu'il a montré le plus de qualités", nous déclarait-il.

Désormais, l'arrivée de Jasper est officielle. L'Anglo-Bulgare s'est engagé au Standard jusqu'en 2029 en provenance du FK Železničar Pančevo, club de D1 serbe où il évoluait depuis l'été dernier. Sylvester Jasper y a réalisé une bonne saison (34 matchs, 7 buts, 7 passes décisives), et avait entamé la nouvelle par une passe décisive lors du premier match de championnat.

Marc Wilmots présente Sylvester Jasper

Le directeur sportif des Rouches, Marc Wilmots, a présenté son nouvel ailier en quelques mots : "Sylvester est un joueur avec des stats très intéressantes et il a fini dans l’équipe-type du championnat serbe la saison passée. Il a de la vitesse, est fort dans les actions et remontées de balle en reconversion et va donner plus d‘options à notre staff technique", se réjouit-il.

Passé par Fulham où il a disputé 3 matchs avec l'équipe A et cotoyé Marlon Fossey, qu'il retrouvera donc en bord de Meuse, Jasper était à l'époque international anglais en équipes de jeunes. Il a ensuite opté pour la nationalité bulgare, devenant international U21 mais pas encore A.

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"Après une belle saison en Serbie, je me réjouis de franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Je pense que le projet du Standard de Liège correspond à ce que je recherche aujourd’hui et je suis impatient de relever ce beau challenge", déclare Sylvester Jasper lui-même sur le site officiel des Rouches.