"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière

Ivan Leko faisait grise mine en conférence de presse après la défaite aux tirs au but contre l'Union. Il ne regrettait toutefois pas d'avoir désigné Cheveyo Tsawa lors des tirs au but, malgré la tournure de la séance.

Pour leur première bataille de la saison - car il en était bien question sur le terrain - Ivan Leko et le Club de Bruges repartent bredouilles. "Tu n'es jamais heureux quand tu perds, ce soir ne fait pas exception. On a produit du bon football, dominé, pressé. Il n'y avait peut-être pas assez de consistance sur l'ensemble de la rencontre mais quand même assez pour gagner en 90 minutes".

"Et après cela, les tirs au but, c'est comme au casino mais félicitations à l'Union. Ils aiment ce type de match, défendre, repartir en contre", poursuit-il en conférence de presse. Une 'loterie', selon le terme trop facilement galvaudé, qui a quand même surpris quand Leko a désigné Cheveyo Tsawa, nouveau venu de 19 ans, parmi les tireurs.

Il s'en est expliqué : "Je l'ai choisi parce qu'il a une très bonne technique de frappe. Pour moi, il n'y a aucune notion d'âge, il n'y a que des bons ou de mauvais joueurs. On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ? Regardez les responsabilités qu'un Pau Cubarsí prend au FC Barcelone", a-t-il sèchement rétorqué.

Le Club de Bruges doit encore monter en puissance

Après trois défaites de rang en amical, c'est une nouvelle déception (malgré un niveau de jeu rassurant) qui vient conclure la préparation brugeoise. "Il a parfois fallu bricoler, mettre des joueurs à des positions qui n'étaient pas les siennes. Juillet et août, c'est comme ça. Tu préférerais dormir deux mois et te réveiller après, sans perdre de joueurs, avec un noyau complet à disposition. Mais c'est ainsi, pour tout le monde".

Lire aussi… Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges›

Aujourd'hui, il a d'ailleurs aligné Brandon Mechele, Joaquin Seys et Hans Vanaken, qui n'étaient revenus dans le groupe que mardi soir. "Félicitations à eux après ces trois semaines de vacances. Normalement, tu ne rejoues pas après trois jours en match officiel. Mais ce sont des légendes de ce club, ils en personnifient l'ADN, la passion, l'honneur du blason".