Gianni Infantino s'avoue vaincu et abandonne son projet très polémique

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Gianni Infantino s'avoue vaincu et abandonne son projet très polémique
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Sa position n'était plus tenable. Face à la levée de boucliers généralisée qu'a provoqué sa proposition d'ouvrir la Coupe du Monde à des investisseurs privés, le président de la FIFA Gianni Infantino a fait machine arrière.

C'est peut-être la première fêlure dans l'armure de Gianni Infantino, qui apparaissait jusqu'ici intouchable à la tête de la FIFA, et se sentait tout permis au point d'enchaîner les déclarations et les prises de position lunaires. Mais la "proposition" lancée par le président de la FIFA de créer une société, la FIFA Forward Entreprise (FFE), ouverte aux investisseurs privés et qui devrait permettre de lever près de 4,1 milliards de dollars (officiellement pour "aider au développement du football à travers le monde") a été celle de trop.

Cette proposition, qui aurait concrètement mis la Coupe du Monde en vente aux investisseurs les plus offrants, a créé une levée de boucliers inédite. Bien vite, l'UEFA et ses 55 fédérations membres ont fait front et annoncé boycotter les compétitions de la FIFA jusqu'à nouvel ordre. La confédération européenne, en conflit ouvert avec Infantino depuis la dernière Coupe du Monde, a été rejointe par l'AFC et la CONCACAF dans cette prise de position.

Même les proches du président de la FIFA s'étaient dits surpris de cette proposition : Carlos Cordeiro, son fidèle bras droit, n'avait pas été tenu au courant et avait annoncé sa démission dans la foulée.

La famille Trump se retire du projet, Infantino fait machine arrière 

Face à ce front commun, Gianni Infantino a annoncé faire machine arrière ce samedi. "Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions (...) qui ne sont plus dans l'intérêt de l'objectif initial", a-t-il reconnu dans un communiqué officiel. "Notre but a toujours été, et sera toujours, d'unir et de progresser. La proposition ne sera donc pas retenue", a annoncé le dirigeant.

L'un des points les plus polémiques du projet d'Infantino était l'influence évidente du clan Trump : le fonds d'investissement Thrive Eternal, propriété de Joshua Kushner, frère du gendre de Donald Trump, faisait partie des investisseurs majeurs évoqués pour la FFE. Face aux critiques, Kushner s'était cependant retiré du projet, ce qui a également contribué à la décision du président de la FIFA de faire machine arrière. 

Cette première grande défaite pour Gianni Infantino pourrait en appeler d'autres. En mars 2027, le prochain Congrès de la FIFA se tiendra à Rabat, et l'Italien était jusqu'ici le favori absolu à sa propre succession ; sa position apparaît désormais fragilisée, et il n'est pas exclu qu'une confédération mette en avant un candidat et appelle à une passation de pouvoir. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

11:30
Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

Un statut culte : Jelle Van Damme va retourner saluer ses anciens supporters

11:00
Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

10:30
Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer" Réaction

Le héros de l'Union ne s'est pas privé de chambrer Bruges : "Je savais où il allait tirer"

10:00
2
Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

09:25
Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

08:59
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

08:40
Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique Réaction

Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique

08:00
L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

07:40
Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

Le Standard officialise un nouveau transfert pour renforcer son attaque

06:51
Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

06:30
L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

L'un des absents de la préparation du Standard : Steeven Assengue à la recherche du temps perdu

06:00
"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière Réaction

"On ne porte quand même pas de Pampers jusqu'à 25 ans ?" : Ivan Leko justifie son choix fort à sa manière

23:38
2
Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

23:12
L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

L'heure de gloire pour Chambaere ! L'Union efface le Club de Bruges aux tirs au but en Supercoupe

22:42
Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

23:00
Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

22:00
À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

À une semaine de Sclessin, le Cercle partage face à un grand club français

21:40
L'Union et Bruges aux tirs au but ! Direct commenté Live

L'Union et Bruges aux tirs au but ! Direct commenté

20:21
Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ? Analyse

Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ?

21:00
OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

21:09
Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

20:40
Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

Deux ans et demi plus tard, un flop à 100 millions va pouvoir à nouveau fouler les terrains

20:20
"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

20:00
Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld Interview

Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld

19:20
Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

19:40
La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

19:00
Un milieu belge proche d’un transfert en Angleterre : accord personnel conclu

Un milieu belge proche d’un transfert en Angleterre : accord personnel conclu

18:30
Meunier avait trouvé un accord avec l’OM avant de rejoindre Sunderland : voici pourquoi il n’a pas signé

Meunier avait trouvé un accord avec l’OM avant de rejoindre Sunderland : voici pourquoi il n’a pas signé

18:00
Vincent Euvrard confirme un nouveau transfert au Standard : "Encore un joueur qui aura un défi devant lui"

Vincent Euvrard confirme un nouveau transfert au Standard : "Encore un joueur qui aura un défi devant lui"

17:20
"Notre travail est loin d’être terminé" : Rik De Mil veut encore renforcer son groupe à La Gantoise

"Notre travail est loin d’être terminé" : Rik De Mil veut encore renforcer son groupe à La Gantoise

17:40
📷 Marcelo s’affiche sur Instagram avec un maillot de la Belgique

📷 Marcelo s’affiche sur Instagram avec un maillot de la Belgique

17:00
🎥 Le Lotto Park n'avait plus vu ça depuis des lustres : dans les pas de la première de Vitor Bruno Analyse

🎥 Le Lotto Park n'avait plus vu ça depuis des lustres : dans les pas de la première de Vitor Bruno

16:30
1
Le Sporting de Charleroi est désormais fixé sur l’avenir de Théo Defourny

Le Sporting de Charleroi est désormais fixé sur l’avenir de Théo Defourny

16:00
Le Standard bat l'Arminia Bielefeld en match amical : retrouvez les moments forts de la partie

Le Standard bat l'Arminia Bielefeld en match amical : retrouvez les moments forts de la partie

15:23
"Ma famille me manque" : Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud

"Ma famille me manque" : Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud

15:10
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved