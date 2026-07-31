Le Bayern de Vincent Kompany atomise une équipe amateur : "C’est une tradition, nous sommes chez nous ici"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le Bayern de Vincent Kompany atomise une équipe amateur : "C’est une tradition, nous sommes chez nous ici"
Photo: © photonews
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C’est presque devenu une habitude avant le début des nouvelles saisons pour le Bayern. Les Bavarois se sont très largement imposés sur le score de 0-15 face à la formation amateur du FC Rottach-Egern.

Aleksandar Pavlović (8’, 86’), Arijon Ibrahimović (9’, 45+2’), Felipe Chávez (10’, 13’), Maycon Cardozo (45+3’, 50’), Armindo Sieb (51’, 59’), João Palhinha (56’), Bastian Assomo (66’, 67’), Joshua Kimmich (88’) et Skender Nuraj (90+3’).

Sur ses cinq derniers matchs face à cette formation amateur de neuvième division allemande (Kreisklasse Gruppe 2), le Bayern a inscrit un total de… 99 buts. Une statistique complètement folle, mais finalement logique lorsque l’on compare l’écart de niveau entre les deux équipes.

Après la rencontre, Vincent Kompany s’est exprimé au micro de son club : "Je suis très satisfait du stage de préparation. Les conditions sont excellentes ici. C’est une tradition, nous sommes chez nous ici. C’est toujours un plaisir de revenir. Nous allons maintenant partir en Asie et essayer d’élever encore notre niveau durant cette préparation. Il nous manque encore beaucoup de joueurs, mais ceux qui sont présents ici font du très bon travail."

Jonathan Tah heureux de retrouver le groupe

Jonathan Tah a également pris la parole après le match. Il s’est montré ravi de faire son retour dans le groupe : "C’était bien de ne pas encaisser de but. Je suis vraiment heureux d’être de retour ici et j’ai immédiatement senti que l’énergie était excellente. C’est tout simplement très plaisant. J’ai hâte de commencer et j’ai le sentiment que tous les joueurs ressentent la même chose."


"La Coupe du monde appartient au passé. J’analyse les choses, puis j’essaie rapidement de les laisser derrière moi et de les digérer de manière rationnelle. C’est pourquoi j’attends la nouvelle saison avec impatience. Il faut travailler dur chaque jour, bien se préparer à chaque entraînement et gagner chaque match. Le plus important est de rester concentré sur l’instant présent", a-t-il conclu.

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