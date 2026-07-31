Meunier avait trouvé un accord avec l’OM avant de rejoindre Sunderland : voici pourquoi il n’a pas signé

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Meunier avait trouvé un accord avec l’OM avant de rejoindre Sunderland : voici pourquoi il n’a pas signé
Photo: © photonews
Deviens fan de Lille OSC! 135

Thomas Meunier avait trouvé un accord avec le directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, avant de finalement rejoindre Sunderland, rapporte L’Équipe. Il n’a finalement pas signé dans le club français en raison des contraintes financières marseillaises, qui l’obligeaient à patienter.

À l'OM, Thomas Meunier aurait pu retrouver son ancien entraîneur au LOSC, Bruno Genesio. Il n'en sera cependant finalement rien puisqu'il a signé un contrat avec Sunderland jusqu'en juin 2028.

L'OM voulait le recruter, mais le club phocéen n'a pas encore attiré le moindre nouveau renfort cet été en raison de contraintes financières. Les Marseillais doivent encore vendre avant de commencer à acheter.

Sunderland, une opportunité que Thomas Meunier ne pouvait presque pas refuser

Thomas Meunier va, à 34 ans, découvrir la Premier League. Un défi qui le ravit évidemment, comme il l'a déclaré à son arrivée au club : "Je suis ici aujourd'hui parce que je crois au projet. J'ai vu l'équipe la saison dernière, les résultats et la qualité de l'effectif. Je pense que nous pouvons réaliser au moins une saison aussi bonne que la précédente."

Rejoindre un club qui dispute à la fois l'Europa League et la Premier League était une très bonne opportunité pour lui : "Je suis quelqu'un de compétitif. Je joue toujours avec ambition, je vis avec ambition et, toute ma vie, j'ai disputé des compétitions européennes. Quand Sunderland m'a contacté pour faire partie du projet, bien sûr qu'il y avait la Premier League — c'est encore plus grand que les compétitions européennes. Mais avec, en plus, la Ligue Europa, et cela pour la première fois depuis 50 ans, j'ai été immédiatement séduit. Je n'ai donc pas hésité."


À l'OM, Thomas Meunier aurait évolué dans un championnat moins relevé avec la Ligue 1, même s'il reste évidemment un championnat de très haut niveau, parmi les cinq meilleurs européens. Le club jouera également l'Europa League, tout comme Sunderland. Il pourrait alors éventuellement croiser l'OM et son ancien coach Bruno Genesio dans cette compétition européenne.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lille OSC
Thomas Meunier

Plus de news

Leko lance ses trois Diables, Fuseini titulaire - Suivez Bruges - Union en Direct Commenté Live

Leko lance ses trois Diables, Fuseini titulaire - Suivez Bruges - Union en Direct Commenté

19:35
"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

20:00
Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld Interview

Un axe d'amélioration prioritaire : l'analyse de Vincent Euvrard après le succès du Standard contre Bielefeld

19:20
Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

Après la folle agression subie dans les rues de Bruxelles, Mohammed Fuseini s'exprime

19:40
La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

19:00
Un milieu belge proche d’un transfert en Angleterre : accord personnel conclu

Un milieu belge proche d’un transfert en Angleterre : accord personnel conclu

18:30
Vincent Euvrard confirme un nouveau transfert au Standard : "Encore un joueur qui aura un défi devant lui"

Vincent Euvrard confirme un nouveau transfert au Standard : "Encore un joueur qui aura un défi devant lui"

17:20
"Notre travail est loin d’être terminé" : Rik De Mil veut encore renforcer son groupe à La Gantoise

"Notre travail est loin d’être terminé" : Rik De Mil veut encore renforcer son groupe à La Gantoise

17:40
📷 Marcelo s’affiche sur Instagram avec un maillot de la Belgique

📷 Marcelo s’affiche sur Instagram avec un maillot de la Belgique

17:00
🎥 Le Lotto Park n'avait plus vu ça depuis des lustres : dans les pas de la première de Vitor Bruno Analyse

🎥 Le Lotto Park n'avait plus vu ça depuis des lustres : dans les pas de la première de Vitor Bruno

16:30
1
Le Sporting de Charleroi est désormais fixé sur l’avenir de Théo Defourny

Le Sporting de Charleroi est désormais fixé sur l’avenir de Théo Defourny

16:00
Le Standard bat l'Arminia Bielefeld en match amical : retrouvez les moments forts de la partie

Le Standard bat l'Arminia Bielefeld en match amical : retrouvez les moments forts de la partie

15:23
Visite médicale réussie : ce jeune talent belge va rejoindre le FC Barcelone

Visite médicale réussie : ce jeune talent belge va rejoindre le FC Barcelone

15:12
"Ma famille me manque" : Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud

"Ma famille me manque" : Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud

15:10
1
Kevin De Bruyne et deux autres Diables Rouges sur scène à Ibiza : "Visite surprise du roi Kevin De Bruyne"

Kevin De Bruyne et deux autres Diables Rouges sur scène à Ibiza : "Visite surprise du roi Kevin De Bruyne"

14:30
Un match de championnat d’Anderlecht reporté après sa qualification contre Hammarby

Un match de championnat d’Anderlecht reporté après sa qualification contre Hammarby

14:18
Le football italien en deuil : Franco Baresi, légende de l’AC Milan, est décédé à l’âge de 66 ans

Le football italien en deuil : Franco Baresi, légende de l’AC Milan, est décédé à l’âge de 66 ans

13:46
1
Le bras droit de Gianni Infantino annonce sa démission : "Je ne peux rester les bras croisés"

Le bras droit de Gianni Infantino annonce sa démission : "Je ne peux rester les bras croisés"

13:20
1
L’Union SG se frotte les mains : Mohamed Amoura tout proche de rejoindre Benfica

L’Union SG se frotte les mains : Mohamed Amoura tout proche de rejoindre Benfica

13:00
1
Un joueur formé en Italie va quitter Saint-Trond et tenter de se relancer aux côtés de Radja Nainggolan

Un joueur formé en Italie va quitter Saint-Trond et tenter de se relancer aux côtés de Radja Nainggolan

12:30
Beaucoup d'absents de chaque côté : les compositions probables de Bruges et de l'Union en Supercoupe

Beaucoup d'absents de chaque côté : les compositions probables de Bruges et de l'Union en Supercoupe

12:00
La Confédération asiatique rejoint l'UEFA et la Concacaf contre le projet de Gianni Infantino

La Confédération asiatique rejoint l'UEFA et la Concacaf contre le projet de Gianni Infantino

11:40
1
Le Bayern de Vincent Kompany atomise une équipe amateur : "C’est une tradition, nous sommes chez nous ici"

Le Bayern de Vincent Kompany atomise une équipe amateur : "C’est une tradition, nous sommes chez nous ici"

11:20
Visite des vestiaires, dédicaces, troisième maillot dévoilé : le Fan Day du Standard aura lieu ce samedi

Visite des vestiaires, dédicaces, troisième maillot dévoilé : le Fan Day du Standard aura lieu ce samedi

10:30
La septième recrue estivale du Standard passe actuellement sa visite médicale pour rejoindre le club liégeois

La septième recrue estivale du Standard passe actuellement sa visite médicale pour rejoindre le club liégeois

10:50
"J'ouvrais le livre, puis je prenais ma décision" : Davy Roef a sorti une arme secrète pour qualifier Gand

"J'ouvrais le livre, puis je prenais ma décision" : Davy Roef a sorti une arme secrète pour qualifier Gand

09:30
Un jeune talent belge figurerait sur la short-list du RB Leipzig en cas de départ de Yan Diomandé

Un jeune talent belge figurerait sur la short-list du RB Leipzig en cas de départ de Yan Diomandé

09:00
"Il possède énormément de qualités avec le ballon" : Ali Maamar encense un nouveau coéquipier Réaction

"Il possède énormément de qualités avec le ballon" : Ali Maamar encense un nouveau coéquipier

08:30
3
Coup de tonnerre à Beveren : le grand architecte de la remontée du club s'en va

Coup de tonnerre à Beveren : le grand architecte de la remontée du club s'en va

08:00
"Né et élevé ici" : Genk tease le plus gros transfert sortant de son histoire

"Né et élevé ici" : Genk tease le plus gros transfert sortant de son histoire

07:30
Sa fracture n'a rien changé : ça bouge pour Cédric Hatenboer, sur une voie de garage à Anderlecht

Sa fracture n'a rien changé : ça bouge pour Cédric Hatenboer, sur une voie de garage à Anderlecht

07:00
"Je ne suis pas surpris" : Mihajlo Cvetković réagit à son statut de réserviste Réaction

"Je ne suis pas surpris" : Mihajlo Cvetković réagit à son statut de réserviste

06:30
Au bout du suspense et… de l’ennui, Gand se qualifie pour le 3e tour préliminaire de la Conference League

Au bout du suspense et… de l’ennui, Gand se qualifie pour le 3e tour préliminaire de la Conference League

06:32
3
Les détails sont connus : Hervé Koffi va bien devenir le nouveau gardien de l'Union

Les détails sont connus : Hervé Koffi va bien devenir le nouveau gardien de l'Union

06:00
3
"Ça, il ne va pas aimer l’entendre" : Vitor Bruno explique son premier coup tactique sur le banc anderlechtois Réaction

"Ça, il ne va pas aimer l’entendre" : Vitor Bruno explique son premier coup tactique sur le banc anderlechtois

23:28
1
Cvetkovic en game changer, Llansana maladroit : les notes d'Anderlecht contre Hammarby

Cvetkovic en game changer, Llansana maladroit : les notes d'Anderlecht contre Hammarby

23:16

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 1
Marseille Marseille 21/08 Strasbourg Strasbourg
Lens Lens 22/08 Auxerre Auxerre
Troyes Troyes 22/08 Paris FC Paris FC
Toulouse Toulouse 22/08 Lyon Lyon
Le Mans Le Mans 22/08 Brest Brest
Nice Nice 22/08 Lorient Lorient
Angers Angers 23/08 Lille OSC Lille OSC
Le Havre Le Havre 23/08 Monaco Monaco
PSG PSG 23/08 Rennes Rennes
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved