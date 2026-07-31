Meunier avait trouvé un accord avec l’OM avant de rejoindre Sunderland : voici pourquoi il n’a pas signé

Thomas Meunier avait trouvé un accord avec le directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, avant de finalement rejoindre Sunderland, rapporte L’Équipe. Il n’a finalement pas signé dans le club français en raison des contraintes financières marseillaises, qui l’obligeaient à patienter.

À l'OM, Thomas Meunier aurait pu retrouver son ancien entraîneur au LOSC, Bruno Genesio. Il n'en sera cependant finalement rien puisqu'il a signé un contrat avec Sunderland jusqu'en juin 2028.

L'OM voulait le recruter, mais le club phocéen n'a pas encore attiré le moindre nouveau renfort cet été en raison de contraintes financières. Les Marseillais doivent encore vendre avant de commencer à acheter.

Sunderland, une opportunité que Thomas Meunier ne pouvait presque pas refuser

Thomas Meunier va, à 34 ans, découvrir la Premier League. Un défi qui le ravit évidemment, comme il l'a déclaré à son arrivée au club : "Je suis ici aujourd'hui parce que je crois au projet. J'ai vu l'équipe la saison dernière, les résultats et la qualité de l'effectif. Je pense que nous pouvons réaliser au moins une saison aussi bonne que la précédente."

Rejoindre un club qui dispute à la fois l'Europa League et la Premier League était une très bonne opportunité pour lui : "Je suis quelqu'un de compétitif. Je joue toujours avec ambition, je vis avec ambition et, toute ma vie, j'ai disputé des compétitions européennes. Quand Sunderland m'a contacté pour faire partie du projet, bien sûr qu'il y avait la Premier League — c'est encore plus grand que les compétitions européennes. Mais avec, en plus, la Ligue Europa, et cela pour la première fois depuis 50 ans, j'ai été immédiatement séduit. Je n'ai donc pas hésité."



À l'OM, Thomas Meunier aurait évolué dans un championnat moins relevé avec la Ligue 1, même s'il reste évidemment un championnat de très haut niveau, parmi les cinq meilleurs européens. Le club jouera également l'Europa League, tout comme Sunderland. Il pourrait alors éventuellement croiser l'OM et son ancien coach Bruno Genesio dans cette compétition européenne.