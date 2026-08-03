Avec ou sans supporters contre le Cercle...et la RAAL ? Enfin un peu de clarté pour le Standard

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Avec ou sans supporters contre le Cercle...et la RAAL ? Enfin un peu de clarté pour le Standard
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Standard se prépare à la réception du Cercle de Bruges lors de la journée inaugurale du championnat le week-end prochain. Malgré les menaces de huis clos, les supporters rouches pourront bien se rendre à Sclessin.

Les incidents qui ont émaillé le dernier match de la saison entre le Standard et Charleroi amènent toujours leur lot d'incertitude pour la reprise. En effet, les blocs D3, E3 et F3 étaient menacés par un huis clos partiel. Un huis clos total a également été évoqué.

Le club est toujours dans l'expectative : la décision du Conseil disciplinaire, l'ancien Comité d'appel, n'a toujours pas été définitivement entérinée. Le Conseil doit en effet encore statuer sur l'appel du Parquet face au jugement du Comité disciplinaire.

Un flou organisationnel qui n'est bon pour personne à cinq jours de la rencontre. Tant le Standard que ses supporters attendaient de la clarté sur le dispositif exact à adopter en tribune. On y voit désormais un peu plus clair.

Le Standard avec ses supporters avant le délai suivant la décision du Conseil disciplinaire

Comme l'écrit La Dernière Heure, il faut théoriquement quinze jours calendrier pour permettre la mise en application d'une décision du Conseil disciplinaire. La rencontre de ce samedi face au Cercle se déroulera donc sans aucune restriction. 

Le timing de la décision du Conseil déterminera donc le match qui sera impacté par le huis clos décidé. Lors de la dernière audience, le Conseil avait indiqué qu'il "ferait de son mieux" .

La rencontre à Sclessin suivant ce Standard - Cercle sera la réception de La Louvière le vendredi 21 août. Une date qui s'approche à son tour du délai de 15 jours pour être concerné par la mise en application de la sanction.

Après cela, le match suivant à domicile sera la réception de l'Antwerp le samedi 5 septembre. Si beaucoup de questions restent en suspense, l'organisation du premier match de la saison gagne au moins (enfin) en clarté.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Cercle de Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (08/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
Standard

Plus de news

Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

16:30
Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup

Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup

15:40
2
Officiel : Lens allonge les millions pour Yacine Titraoui

Officiel : Lens allonge les millions pour Yacine Titraoui

20:03
4
Confirmé : les Diables découvriront un nouveau stade en Ligue des Nations

Confirmé : les Diables découvriront un nouveau stade en Ligue des Nations

19:30
Officiel : l'Antwerp présente (enfin) son nouvel entraîneur

Officiel : l'Antwerp présente (enfin) son nouvel entraîneur

18:39
C'est signé : un jeune milieu de terrain anderlechtois transféré en Italie

C'est signé : un jeune milieu de terrain anderlechtois transféré en Italie

19:10
"Je comprends que les gens aient cru que je mentais" : Jeremy Doku évoque la naissance de son fils

"Je comprends que les gens aient cru que je mentais" : Jeremy Doku évoque la naissance de son fils

18:00
Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

17:00
Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato

Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato

14:40
Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas

Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas

17:30
Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

16:00
🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

15:15
Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

14:15
C'est officiel : Konstantinos Karetsas quitte le Racing Genk pour 30 millions d'euros !

C'est officiel : Konstantinos Karetsas quitte le Racing Genk pour 30 millions d'euros !

13:15
Le bout du monde ou un champion surprise : voilà ce qui attend Anderlecht en cas de qualification

Le bout du monde ou un champion surprise : voilà ce qui attend Anderlecht en cas de qualification

13:35
Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt

Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt

13:00
1
Dix millions ne suffiront pas, mais Bruges insiste pour un nouvel attaquant

Dix millions ne suffiront pas, mais Bruges insiste pour un nouvel attaquant

12:30
1
Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

12:00
Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

11:30
Un premier transfert officiel à Bruges, le deuxième en attente

Un premier transfert officiel à Bruges, le deuxième en attente

11:00
Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

10:32
Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

09:30
Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

07:30
En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

09:00
L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

08:30
Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

08:00
🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

07:00
🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

22:30
Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

23:00
Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

21:30
C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

22:00
"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

21:00
1
Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

20:30
Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

02/08
Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

02/08
Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

02/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved