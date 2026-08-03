Avec ou sans supporters contre le Cercle...et la RAAL ? Enfin un peu de clarté pour le Standard

Le Standard se prépare à la réception du Cercle de Bruges lors de la journée inaugurale du championnat le week-end prochain. Malgré les menaces de huis clos, les supporters rouches pourront bien se rendre à Sclessin.

Les incidents qui ont émaillé le dernier match de la saison entre le Standard et Charleroi amènent toujours leur lot d'incertitude pour la reprise. En effet, les blocs D3, E3 et F3 étaient menacés par un huis clos partiel. Un huis clos total a également été évoqué.

Le club est toujours dans l'expectative : la décision du Conseil disciplinaire, l'ancien Comité d'appel, n'a toujours pas été définitivement entérinée. Le Conseil doit en effet encore statuer sur l'appel du Parquet face au jugement du Comité disciplinaire.

Un flou organisationnel qui n'est bon pour personne à cinq jours de la rencontre. Tant le Standard que ses supporters attendaient de la clarté sur le dispositif exact à adopter en tribune. On y voit désormais un peu plus clair.

Le Standard avec ses supporters avant le délai suivant la décision du Conseil disciplinaire

Comme l'écrit La Dernière Heure, il faut théoriquement quinze jours calendrier pour permettre la mise en application d'une décision du Conseil disciplinaire. La rencontre de ce samedi face au Cercle se déroulera donc sans aucune restriction.

Le timing de la décision du Conseil déterminera donc le match qui sera impacté par le huis clos décidé. Lors de la dernière audience, le Conseil avait indiqué qu'il "ferait de son mieux" .





La rencontre à Sclessin suivant ce Standard - Cercle sera la réception de La Louvière le vendredi 21 août. Une date qui s'approche à son tour du délai de 15 jours pour être concerné par la mise en application de la sanction.

Après cela, le match suivant à domicile sera la réception de l'Antwerp le samedi 5 septembre. Si beaucoup de questions restent en suspense, l'organisation du premier match de la saison gagne au moins (enfin) en clarté.