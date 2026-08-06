"Aucun doute là-dessus" : Vincent Kompany est clair sur les ambitions du Bayern

Vincent Kompany espère évidemment réaliser une saison similaire à la précédente avec le Bayern, où le club a réalisé le doublé Coupe-championnat et atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Le technicien belge s'est exprimé en conférence de presse sur les ambitions de son équipe.

Le Bayern Munich prépare actuellement la nouvelle saison. Tous les internationaux ne sont cependant pas encore revenus de vacances, alors que le premier match officiel approche. Il aura lieu le 22 août prochain. Les Bavarois affronteront le Borussia Dortmund en Supercoupe d'Allemagne.

Quels sont les objectifs de Vincent Kompany cette saison avec le Bayern ? "Il est difficile de faire mieux que la saison dernière. Ce n’est pas seulement une question de trophées remportés, mais aussi du nombre de buts inscrits et de matchs gagnés. C’est possible, mais ce sera difficile."

Le grand objectif : remporter la Ligue des champions cette saison

"À l’heure actuelle, je dirais que notre objectif est de remporter la Ligue des champions. Il n’y a aucun doute là-dessus. Mais tout au long de la saison, je répéterai que nous devons nous concentrer sur le prochain match", a-t-il ajouté.

L'entraîneur belge souligne que pour atteindre les objectifs du club allemand, un ensemble de facteurs devra jouer en faveur du Bayern Munich : "Pour atteindre nos objectifs, à savoir remporter la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Ligue des champions, nous avons besoin que l’ensemble de l’effectif soit en forme et en bonne santé. Nous devons bien gérer les joueurs et continuer à renforcer le groupe. Nous l’avons déjà fait, et j’espère que cela nous aidera à atteindre nos objectifs."

Un match amical contre Aston Villa ce vendredi après-midi (14h00)



Ce vendredi à 14h00, le Bayern Munich affrontera Aston Villa en match amical. Après sa victoire contre Jeju United (1-2), les Bavarois vont se frotter à un adversaire bien plus corsé, le club anglais étant l'une des meilleures équipes de Premier League.



Cette rencontre sera "un bon test" selon Vincent Kompany : "Aston Villa est une équipe de très haut niveau, dirigée par un excellent entraîneur. Son effectif est riche et elle alignera de nombreux joueurs talentueux. Elle a déjà disputé plus de matchs amicaux que nous, mais cela représente un beau défi. Cette rencontre nous permettra d’en apprendre beaucoup sur l’état physique de notre équipe. Ce sera un bon test pour nous."



Vincent Kompany a également annoncé que Manuel Neuer débutera la rencontre et qu’il sera le capitaine des Bavarois. "Manu est notre numéro 1, je préfère être clair. Mais nous apprécions beaucoup Jonas Urbig. Nous souhaitons poursuivre sa progression et son développement. Il a disputé une finale de Coupe contre Stuttgart ainsi que des matchs importants en Ligue des champions. L’objectif — et ce n’est pas une surprise — est de lui accorder du temps de jeu. Quand et comment ? Nous verrons, la saison en décidera."



Manuel Neuer devrait disputer cette saison sa dernière avec le Bayern. Il avait déclaré que la décision n’était pas encore prise, mais que cela était fort probable.